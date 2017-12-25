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Отдых в Витязево с ребёнком – лучший выбор!

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Бизнес — 25 Декабря 2017, 16:09

Российский посёлок-курорт городского типа Витязево входит в состав Анапы и расположен всего в 11 километрах от этого города. Подходящее место для полноценного отдыха всей семьёй! И вот почему:


песчаный пляж в Витязево

• Тёплое и неглубокое море – важный фактор, когда есть дети.

• Самый длинный естественный песчаный пляж Европы находится в Витязево. Бархатные песчаные пляжи приятны телу и доставляют эстетическое удовольствие, к тому же в посёлке они чище!

• Отдых можно чередовать с лечебными процедурами, например, грязями Витязевского лимана.

• В посёлке меньше суеты, чем в городе.

• Отдых с детьми в Витязево не только позволяет расслабиться благодаря купанию и аттракционам, но и обогащает знаниями истории Древней Греции, ведь посёлок считается вторыми или, как его называют местные жители, маленькими Афинами. На улицах стоят скульптуры и фасады, сделанные в греческом стиле. Вы будете приятно наблюдать за тем, как ваши дети черпают новые знания и делают памятные снимки архитектуры «Вторых Афин»!

Отдых с ребёнком в курортном посёлке является одним из лучших предложений. Маленькие непоседы будут вдоволь бегать, плавать и веселиться! На набережной Паралии, которая является центром курортной жизни Витязево, появился детский городок развлечений. Здесь же находится дельфинарий «Немо» - отличное показательное шоу для детей и взрослых! Морские львы, дельфины и белый китёнок являются очень умными млекопитающими, они показывают разные трюки в воде. Посетители «Немо» могут не только наблюдать за обитателями водной стихии, но и участвовать в играх, получать подарки, фотографироваться и даже плавать с забавными дельфинами! Кстати, на Черном море дельфины иногда даже плавают рядом с людьми.


дельфинарий Немо

Впечатления от курортного Витязево останутся как минимум на целый год! Многообразие услуг, среди которых дайвинг, рыбалка, экскурсии, прокат спортивного инвентаря, не позволят вам скучать. Витязево – это место здоровья для души и тела! Дети любят греться на солнышке, играя в мячик на пляже, любят полакомиться свежими фруктами, попить натуральный сок.

Что касается жилья, то Витязево гостеприимно предлагает двух, трёх, пятизвёздочные отели, гостиницы, а также частные коттеджи. Всё предусмотрено для людей разного финансового достатка.


Гостиница Эмеральд в Витязево

Витязево – это кусочек иностранной культуры на русской земле, потому что основную часть населения составляют греки. Неудивительно, что в курортном посёлке встречается много греческого: кухня, архитектура, обычаи и традиции. Каждому россиянину приятно посетить русские маленькие Афины, чтобы расширить представления о Черноморском побережье.

Каталог гостевых домов в Витязево для комфортного отдыха с детьми https://www.anapabest.ru/vityazevo/gostevye/



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