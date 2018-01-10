Сталепромышленная компания

Сегодня швеллер считается наиболее востребованным металлопрокатом, который незаменим при возведении конструкций, сооружений или же зданий разного назначения. Для производства стального швеллера используются облегченные профиля, имеющие высокую прочность. Поэтому в сочетании со специальным методом изготовления, данный металлопрокат способен выдержать огромные поперечные нагрузки, не подвергая конструкции никакой деформации. С использованием стальных швеллеров возможно создание конструкций разной сложности или же конфигурации. Поэтому данный вид металлопроката активно используется сегодня в разных сферах строительства.

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