Реально ли обойти контрольные вопросы Apple ID?

Производитель мобильных гаджетов Apple делает хорошие девайсы, которые оснащены хорошим программным обеспечением и имеют привлекательный внешний вид. Работа с такими аппаратами очень проста, так как в них проработано все до мелочей. Смартфоны качественно собраны, имеют большой экран и тонкие корпуса, а также довольно много полезного софта. Множество людей мечтают о таком аппарате, ведь он является лучшим гаджетом в наше время. И я не исключение. Ведь для моей работы в интернет-магазине здорового питания постоянно нужен качественный и безотказный гаджет для входа в интернет, звонков и переписки.

Возможность использовать официальные сервисы Apple – это то, что отличает гаджеты компании от конкурентов. Такие сервисы полностью безопасны и дают вам возможность сохранять различные файлы, аудиозаписи, видеофильмы, фотоснимки и документы. Еще вы сможете без проблем загружать и обновлять приложения, игры и программы. Чтобы авторизоваться в сервисах, вам нужно знать идентификатор для входа и пароль. Для этого при покупке гаджета от Apple в официальном магазине вам проведут процедуру регистрации смартфона и выдадут Apple ID, который помимо логина также будет и вашей почтой.

Однажды при очередном входе в сервисы я вдруг обнаружила, что забыла мой Apple ID и не помню контрольные вопросы Apple ID. В такой ситуации я не знала, что делать, если забыл контрольные вопросы Apple ID, и попробовала отыскать ответ в сети. Я очень быстро нашла его! На этом проверенном сайте довольно четко написано, что делать, если забыл секретные вопросы в Apple ID. Процедура не позволит изменить или восстановить пароль к аккаунту а также не сможет удалить его, операция может возобновить логин пользователя сервисов.

Я тщательно прочла всю информацию, увидела стоимость процедуры и сроки, за которые она будет проведена. Меня все полностью устроило, и потому я продолжила. Не зная секретные вопросы Apple ID можно с легкостью возобновить логин, мне нужно было только отыскать некоторые данные, такие как ИМЕЙ, UDID, а также серийный код смартфона. ИМЕЙ код – идентификационный номер девайса можно отобразить на дисплее, набрав сервисный код *#06#. Код UDID отображен во вкладке Device, когда гаджет подключен к iTunes. Серийный код я нашла на коробке с-под устройства.

После нахождения мною всей информации, я должна была создать свой профиль на ресурсе. Можно авторизоваться на нем через соц. сети Facebook или же Вконтакте, чтобы не проходить процедуру заполнения анкеты для регистрации. Создать личный кабинет обязательно, так как без него не выйдет обойти секретные вопросы Apple ID и оплатить процедуру восстановления логина.

После авторизации на сайте, я использовала электронную платежную систему QIWI, чтобы пополнить баланс в профиле. Нужно ввести сумму 18$, чтоб можно было обойти контрольные вопросы Apple ID.

Деньги на счет поступили очень быстро. И после их перевода я зашла на страницу с процедурой, которая помогает обойти контрольные вопросы Apple ID для заполнения бланка заказа. Бланк имеет несколько строк, в которые требуется внимательно вписать ранее найденные данные о смартфоне. Теперь мне стало понятно, что делать, если забыл секретные вопросы в Apple ID – необходимо только правильно оформить заявку и сделать подтверждение заказа. Спустя два дня я получила свой восстановленный идентификатор. Таким образом, у меня вышло обойти контрольные вопросы Apple ID и без проблем восстановить свой электронный адрес для авторизации.

Процедура по возобновлению идентификатора – это полностью безопасный метод получения восстановленного логина для входа в сервисы Apple. После произведения такой операции я узнала, что делать, если забыл контрольные вопросы Apple ID. Мне нужно было лишь немного времени и денег.

И если мне вдруг понадобится помощь специалистов в вопросах восстановления или разблокировки, то я всегда смогу обратиться с вопросами к специалистам сайта. Для этого мне нужно будет только зайти на форум ресурса и оставить там свой комментарий.

Владелец интернет-магазина здорового питания Ольга Белебей