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Бизнес — 17 Января 2018, 15:25


С яркими, простыми в пользовании и абсолютно безопасными сухими красками отечественного бренда HOLI LIKE знакомы сегодня многие. Они позволяют расставить яркие акценты при оформлении разных торжественных мероприятий, делая их незабываемыми. Поэтому краски Холи называют сегодня и фестивальными. Они используются чтобы оформить разнообразны летние фестивали, волшебные детские праздники, запоминающиеся промо-мероприятия, а также яркие фотосессии. Поэтому если вы запланировали одно из таких событий, для достижения максимального эффекта лучше выбрать краски именно этой марки. Такие мероприятия будут долго освещаться в разных соцсетях и обсуждаться гостями, которых вы собираетесь приглашать. 

Открывая ссылку купить краски холи в любых объемах желающие смогут прямо онлайн. Представленные на реализацию здесь краски расфасованы в маркированных упаковках. Согласно действующим нормам, это является обязательным условием выездной или же розничной торговли. Если такое условие не соблюдается, продавец будет привлечен к административной ответственности. Краски находятся также в презентабельных и чистых пакетах, без всякой пыли. На них нанесены многоязычные тексты, сертификационные номера, а также сроки годности вместе с штрихкодом, который обязателен для систем электронного учета магазинов или же фестивалей. 

Наш веб-ресурс работает уже пять лет, а краски отечественного производителя были использованы более чем на шестистах фестивалях. Наша компания является наиболее крупным производителем сухих фестивальных красок на отечественном рынке. Это означает полностью отлаженные все бизнес-процессы, а также технологи производства. Мы стараемся свести к минимуму вероятные издержки. Поэтому наши фестивальные краски отличаются еще и доступной стоимостью. Особым спросом среди покупателей пользуются сто-граммовые пакеты красок. Цветовая палитра таких красок настолько разнообразна, что любой желающий найдет подходящий оттенок без особых на это усилий.

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