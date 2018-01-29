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Научный бомонд в шоке. Транспорт Skyway изменил все правила игры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Января 2018, 14:22
Проект Skyway – это один из вариантов развития транспортной системы как в городах, так и за их пределами. Возведение транспорта подобного рода в городах способно снизить нагрузку на транспортную систему, а также предотвратить подавляющее большинство ДТП с участием общественного транспорта. Все модели струнного транспорта Юницкого работают в беспилотном режиме, поэтому риск аварий на них сведен к практически к нулю.
Для воплощения проекта необходимо создание новой инфраструктуры, которая существует пока только на испытательном полигоне в Беларуси. Инвесторы традиционно сначала сомневаются в таких революционных решениях, но создатели SkyWay знают, что все вложения воздадутся сторицей благодаря преимуществам, которые дает струнный транспорт. Благодаря размещению на опорах, которые могут находиться на расстоянии до 5 километров друг от друга, возможно возведение дорог в сложных географических и климатических условиях. При этом такое строительство требует минимального объема земляных работ. Кроме того, возведение струнных дорог не требует отказываться от традиционных видов транспорта, пока они еще будут нужны. Это достигается благодаря размещению над землей, без одноуровневых пересечений с автодорогами и железнодорожным транспортом. Поэтому и никаких транспортных революций не нужно – старое постепенно уступит новому дорогу. Струнную дорогу.
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