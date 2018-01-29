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Научный бомонд в шоке. Транспорт Skyway изменил все правила игры

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Бизнес — 29 Января 2018, 14:22

Проект Skyway – это один из вариантов развития транспортной системы как в городах, так и за их пределами. Возведение транспорта подобного рода в городах способно снизить нагрузку на транспортную систему, а также предотвратить подавляющее большинство ДТП с участием общественного транспорта. Все модели струнного транспорта Юницкого работают в беспилотном режиме, поэтому риск аварий на них сведен к практически к нулю.


Для воплощения проекта необходимо создание новой инфраструктуры, которая существует пока только на испытательном полигоне в Беларуси. Инвесторы традиционно сначала сомневаются в таких революционных решениях, но создатели SkyWay знают, что все вложения воздадутся сторицей благодаря преимуществам, которые дает струнный транспорт. Благодаря размещению на опорах, которые могут находиться на расстоянии до 5 километров друг от друга, возможно возведение дорог в сложных географических и климатических условиях. При этом такое строительство требует минимального объема земляных работ. Кроме того, возведение струнных дорог не требует отказываться от традиционных видов транспорта, пока они еще будут нужны. Это достигается благодаря размещению над землей, без одноуровневых пересечений с автодорогами и железнодорожным транспортом. Поэтому и никаких транспортных революций не нужно – старое постепенно уступит новому дорогу. Струнную дорогу.


Второй козырь в том, что струнный транспорт Юницкого работает от электричества. Благодаря этому внедрение Skyway позволит снизить количество выхлопных газов и улучшить экологическую обстановку в целом. Более того, при использовании Skyway можно избежать дальнейшего расширения дорог в мегаполисах, так как путевая структура Skyway предусматривает несколько уровней для передвижения. Именно поэтому струнный транспорт Юницкого рассматривается сегодня как главный конкурент действующим транспортным системам – он не просто быстрее, а еще и принципиально экономичнее и безопаснее.

Добрый знак в подтверждение сдвига тектонических плит в сознании – на выставке «Транспорт России 2017» среди гостей, проявивших интерес к стенду SkyWay и юникару были замечены премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр транспорта Киргизии Жамшитбек Калилов. Во время проведенного с ним интервью министр признался, что со Skyway он знаком достаточно давно и тщательно следит за проектом. Министр не отказал себе в удовольствии рассказать о развитии проекта Skyway в Киргизии, одной из самых инноваторских стран Евразии. Думается, министры слов на ветер не бросают. По мнению государственного мужа, проект Skyway успешно станет частью нового транспортного ландшафта, не привнося в него серьезные изменения. Именно этот факт делает Skyway отличным решением не только для удобства жителей, но и для привлечения в страну туристов.

Отзывы тех, кто побывал на выставке и познакомился с технологией Скайвей впервые, как один восторженные. Благодаря многочисленным свидетельствам тех, кто вместе с автором этих строк был на испытательном полигоне во время ЭкоФеста-2017 лично и видел транспорт на ходу, можно уверенно заявить, что проект струнного транспорта Юницкого вслед за подписанными контрактами в Индии и Индонезии ждут громкие подписания и на родине.

Чтобы узнать о достижениях Skyway и ознакомиться с системой струнного транспорта Юницкого более подробно, рекомендуем посетить официальный сайт проекта Skyway.



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