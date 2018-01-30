Стратегия «Гуппи»: какими преимуществами и особенностями характеризуется

Трендовые стратегии всегда давали наибольший эффект и самую высокую прибыль. Однако новичкам, зачастую, сложно определить тренд и его влияние на рынок. Поэтому разработано множество стратегий, помогающих в торговле бинарными опционами. Одна из таких стратегий – «Гуппи».

Преимущества стратегии

«Гуппи» наделена характеристиками, ценными как для опытных трейдеров, так и новичков. Это простые точки входа и минимальное использование инструментов. Стратегия была изобретена трейдером Д.Гуппи, из Австралии. Он назвал ее собственным именем. Она предназначалась для торговли на валютном и биржевом рынках. Однако ее простота и прибыльность позволили стратегии переместиться на рынок опционов.

Характеристики стратегии:

инструментарий – Moving Average;

кроме того – Stochastic, Bollinger Bands;

период – 5 минут, но допускается любой;

график – бары, свечи;

тайминг – не имеет значения;

инструменты – валютные пары, металлы и ценные бумаги;

экспирация – 60 сек. – 30 мин.

Если не углубляться в подробности, стратегия производит впечатление сложной. Но это не так. Просто много скользящих средних, но они не перекрывают картину формировки баров либо свечей.

Плюсы «Гуппи» для трейдера:

минимальное количество индикаторов;

доступность;

вариативность;

прекрасно подходит для скальперов и быстрых сделок;

демонстрирует тренд.

Стратегия, конечно же, имеет и минусы. В минутном отрезке может присутствовать хаотичность, но после 10-30 минут все исправится. Линии выравняются. На протяжении 5-минутного таймфрейма скользящие распределятся и график исправится.

Moving Average – единственный из индикаторов, используемый данной системой. Он довольно прост, но обладает мощным потенциалом. МА – в числе наиболее сильных индикаторов, не зря автор выбрал именно его. Будем работать с тремя группами средних скользящих. К сожалению, такую возможность могут представить далеко не все платформы или брокеры.

Первая группа – МА с периодами – три, пять, восемь, десять, двенадцать, пятнадцать.

Группы должны отличаться по цвету.

Вторая группа – МА – тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятдесят, пятдесят пять.

Третья группа – МА – двести. Она и будет определять направление тренда.

Вхождение

Определяется период. Во время нестабильности не стоит входить в сделку. Ожидаем нисходящего либо восходящего периода.

Вход осуществляется когда:

группы приняли нисходящее направление;

тренд сильнее, чем больше отрезок между группами. Идеальный момент для сделки;

если же расстояние уменьшается, значит тренд затухает и сделку не стоит совершать.

МА 200 в это время повторяет колебания ценовых формаций и располагается над ними.

«Гуппи» хороша в периоды тенденции. Для улучшения сигнала хорошо задействовать индикатор Stochastic.

Если вы хотите успешно торговать, вам следует предельно серьезно подготовиться к этому процессу и проштудировать массу литературы. Тогда результат будет вас устраивать по всем параметрам. Если возникают сомнения, то требуется дополнительный анализ данных.