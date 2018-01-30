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Стратегия «Гуппи»: какими преимуществами и особенностями характеризуется
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Бизнес — 30 Января 2018, 14:35
Трендовые стратегии всегда давали наибольший эффект и самую высокую прибыль. Однако новичкам, зачастую, сложно определить тренд и его влияние на рынок. Поэтому разработано множество стратегий, помогающих в торговле бинарными опционами. Одна из таких стратегий – «Гуппи».
Преимущества стратегии
«Гуппи» наделена характеристиками, ценными как для опытных трейдеров, так и новичков. Это простые точки входа и минимальное использование инструментов. Стратегия была изобретена трейдером Д.Гуппи, из Австралии. Он назвал ее собственным именем. Она предназначалась для торговли на валютном и биржевом рынках. Однако ее простота и прибыльность позволили стратегии переместиться на рынок опционов.
Характеристики стратегии:
Если не углубляться в подробности, стратегия производит впечатление сложной. Но это не так. Просто много скользящих средних, но они не перекрывают картину формировки баров либо свечей.
Плюсы «Гуппи» для трейдера:
Стратегия, конечно же, имеет и минусы. В минутном отрезке может присутствовать хаотичность, но после 10-30 минут все исправится. Линии выравняются. На протяжении 5-минутного таймфрейма скользящие распределятся и график исправится.
Moving Average – единственный из индикаторов, используемый данной системой. Он довольно прост, но обладает мощным потенциалом. МА – в числе наиболее сильных индикаторов, не зря автор выбрал именно его. Будем работать с тремя группами средних скользящих. К сожалению, такую возможность могут представить далеко не все платформы или брокеры.
Первая группа – МА с периодами – три, пять, восемь, десять, двенадцать, пятнадцать.
Группы должны отличаться по цвету.
Вторая группа – МА – тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятдесят, пятдесят пять.
Третья группа – МА – двести. Она и будет определять направление тренда.
Вхождение
Определяется период. Во время нестабильности не стоит входить в сделку. Ожидаем нисходящего либо восходящего периода.
Вход осуществляется когда:
МА 200 в это время повторяет колебания ценовых формаций и располагается над ними.
«Гуппи» хороша в периоды тенденции. Для улучшения сигнала хорошо задействовать индикатор Stochastic.
Если вы хотите успешно торговать, вам следует предельно серьезно подготовиться к этому процессу и проштудировать массу литературы. Тогда результат будет вас устраивать по всем параметрам. Если возникают сомнения, то требуется дополнительный анализ данных.
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