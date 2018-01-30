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Играем на трендах – стратегия Гуппи: какими особенностями обладает

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Бизнес — 30 Января 2018, 14:36

Когда пройден первый этап «новичка» в торговле бинарными аукционами, многие трейдеры начинают задаваться вопросом, какую же стратегию выбрать? Конечно, для большинства важным является то, сколько времени в день нужно будет тратить на торговлю и какую прибыль возможно получить.

Интернет пространство каждый день предлагает новые способы. Пробовать их или нет – выбор индивидуальный. Но па правде говоря, лучше обходить стороной стратегии-однодневки. Если у кого-то один раз и проработал такой прием, не значит, что получиться и у вас.

Трендовая стратегия

Одним из самых надежных способов долгое время являются так называемые трендовые стратегии. Такая торговля возможно, если соблюдается одно самое важное условие – на рынке явно выраженный тренд. Вы явно можете проследить, что график растет или падает в течении долгого времени. Такой вид сделок считается наименее рискованным, и самые популярные стратегии основаны именно на торговле трендами.

Стратегия Гуппи – что и как

Стратегия Гуппи подойдет как для опытных и состоявшихся трейдеров, так и для начинающих свой путь. Огромное количество преимуществ не могли остаться незамеченными – использование технических инструментов сведено к минимуму, точки входа совсем простые.

Разработал стратегию трейдер с Австралии и назвал своим именем. С самого начала она предназначалась для биржевого и валютного рынков. Испытав ее на бинарных аукционах, многие трейдеры пришли к единому мнению – она так же эффективна и проста для реализации и на них.

Для того чтоб начать работу, понадобиться график (используем свечи и бары), время для торговли любое, но предпочтительно до 30 минут. Основным инструментом является МА (можно использовать и дополнительные по желанию, для увеличения сигнала).

Преимущества такой стратегии – большая гибкость, минимальные требования к индикаторам, подходит для использования в краткосрочных сделках, лучшим образом показывает силу тренда. Минусом является то, что трейдер должен определенное время провести, наблюдая график, чтобы не пропустить сигнал о появлении тренда.

Все о построении

Для использования системы понадобится всего МА. Именно Moving Average, не смотря на свою простоту, считается одним из самых надежных индикаторов. В этой системе его используют по максимуму.

При построении используются 3 группы средних скользящих. Первая группа с периодами от 3 до 15, вторая от 30 до 55, и третья с периодом 200. Важно каждую группу на графике выделить другим цветом, чтобы без труда можно было отличить одну от другой. Первая группа – это быстрые МА, вторая – медленные, а третья будет определять, в каком направлении пойдет тренд.

И теперь один из самых важных вопросов. Когда все настройки сделаны, строится график и т.д. Когда же выгоднее всего заходить в сделку? Входить можно, когда соблюдены некоторые условия.

  • на графике медленная и быстрая группы выстраиваются в одном направлении;
  • чем больше расстояние между ними, тем более выраженный тренд. Означает подходящее время, для того чтобы войти в сделку;
  • когда расстояние уменьшается – это верный сигнал, что тренд ослабевает. В это время лучше не открывать сделок, потому что большая вероятность все потерять.

Последняя группа всегда должна повторять колебания первой и второй группы. Когда пересекаются медленные и быстрые скользящие – знак, что тренд меняет свое направление. Чем больше такое пересечение, тем более сильным будет тренд.

Можно увеличить силу сигнала при помощи инструмента Stochastic. Этот инструмент покажет точки расхождения медленных и быстрых МА, при которых наступает идеальный момент, чтобы войти в сделку. При правильном использовании стратегии сделки с выигрышем достигают 80%.

Если вы хотите получить результат, который будет вас устраивать по всем параметрам, вам следует принять во внимание предоставленную нами информацию. Внимательно изучайте ту или иную стратегию, не спешите с выводами. Нужно тщательно контролировать ситуацию. Если же у вас остаются вопросы, то стоит проконсультироваться со специалистами, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Они вам дадут дельные советы и помогут разработать наиболее эффективные пути работы. Здесь важно все спланировать. Тогда вы будете уверены в том, что результат превзойдет ваши ожидания.



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