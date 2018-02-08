Почему стоит покупать только лицензионные программы

Лицензионный программный продукт довольно дорог и многие пользователи стремятся заполучить его на бесплатной основе. Особой популярностью пользуются дорогостоящие графические программы или обеспечение для визуализации. Обычное программное обеспечение для ежедневного использования стоит дешевле, его проще заполучить бесплатно, но можно столкнуться не только штрафом от антимонопольных служб, но и с некоторыми неудобствами работы.

При получении программного обеспечения в бесплатном доступе или в пиратской версии пользователю достается продукт, который существенно отличается от оригинала. То ограниченная версия низкого качества, которая может заторможенно функционировать, зависать и не выполнять некоторые функции. Например, самая простая Windows 7 Professional в пиратском варианте может не иметь полного набора инструментария, который предлагает производитель. В результате применения программного пакета невысокого качества у пользователя создается негативное мнение о производителе, и он вынужден искать другое обеспечения для собственных потребностей.





Еще одним преимуществом лицензионного программного продукта является обновляемость и функциональность. Производитель изначально делает пакет подстроенным под процедуру автоматического обновления и самостоятельной загрузки обновлений. Бесплатная же версия таких свойств не имеет и очень быстро устаревает функционально. Из-за устаревания программа становится не способной к совместимости. Например, выполненный при помощи программы какой-то документ может не открываться или только прочитываться у пользователя с новым лицензионным программным обеспечением, которое обновилось.

Многие производители в дополнение к основному пакету предоставляют несколько программ бесплатно. Это делается для предоставления возможности пользователю испытать новые инструменты и в будущем начать их использовать. При необходимости испытать или использовать такие же продукты в бесплатном варианте также потребуется их отыскать, скачать и установить. И не гарантировано, что с установкой на компьютер программного обеспечения неизвестного происхождения на него не проникнут вирусы.

Для сервисной поддержки пользователю лицензионного продукта доступны многочисленные сервисы. Если программа приобретается в предустановленном варианте, то есть уже на компьютере или другом устройстве, ее сервисным обслуживанием будет заниматься производитель. При приобретении пакета программы пользователь может получить бесплатные консультационные и сервисные услуги по указанному на пакете телефону. Также пользователь может посетить официальный сайт производителя, стать полноправным участником сообщества и получить множество дополнительных опций и привилегий.





Но нелицензионный продукт также может оказаться полезен. Поскольку оригинальный пакет довольно дорог, можно отыскать демонстрационную версию программы и оценить ее в действии. Так можно немного сэкономить на приобретении, если вдруг программа изначально не подойдет пользователю по некоторым параметрам.