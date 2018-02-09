Самый быстрый способ перевезти пианино

Говорят, переезд – все равно что пожар. Хотя переезд мне пока не грозит, именно эта мысль пришла в голову первой, когда встал вопрос о покупке и перевозке пианино. Учитель из музыкальной школы говорит, что моя дочь – талант, но для занятий дома нам нужен свой инструмент. Я предлагал купить маленькое цифровое пианино – по-моему, в самый раз для начинающего – но нужно только классическое. Настоящее, большое. Ну что ж…

По объявлениям нашлась одна женщина, не в Москве, а в области, предложившая подержанный чешский Petroff в хорошем состоянии. Поставила условие – самовывоз, была готова подождать, пока я кого-нибудь найду.

Но кто возьмется перевозить пианино? Друзей и родню просить не хотелось. Да и вряд ли можно справиться с весом под триста килограммов, не имея опыта и снаряжения. К тому же это не мебель, которую можно полностью разобрать и собрать, а сложный и довольно чувствительный инструмент. Выход один – обратиться к перевозчикам.





Обзвонил несколько компаний – но одни отвечали мне, что не занимаются такой «ответственной работой», у других мне не понравились условия или отношение к клиенту. Фирму «Авто-Транс» посоветовала женщина, продававшая Petroff, – сама она узнала о ней от настройщика пианино. Действительно, на сайте была заявлена услуга перевозки музыкальных инструментов.

Продавец живет в коттедже, но моя ситуация сложнее: четвертый этаж многоквартирного дома с узкими коридорами и без грузового лифта. Менеджер «Авто-Транса» пообещал, что все пройдет на высшем уровне. Объяснил, что цена перевозки – от 3800 руб., в нее уже включены и машина c мягкой обивкой кузова, и услуги троих грузчиков, а далее расчет идет по этажности и общему времени работы. Получилось в целом недорого. Хотя я был готов заплатить любые деньги, только бы не ремонтировать пианино после доставки.

Заранее прочитал в Интернете, что пианино лучше утеплять, когда холодно, и спросил, что можно для этого сделать. Мне сказали, что упаковка предлагается не только для безопасности, но и для тепла, а грузчики позаботятся о том, чтобы инструмент был на улице как можно меньше. Вдобавок я узнал: пианино после холода должно «отстояться» в доме еще день, только затем на нем можно играть.

Мне понравились ответы менеджера Сергея на мои вопросы: вежливо и по делу. На всякий случай изучил еще раз сайт фирмы, затем все же решил заказать перевозку.





Машина прибыла к дому продавца через четыре часа после моего звонка – как мне и обещали. Я сам контролировал процесс: все-таки дочке нужно было получить пианино в целости. Но зря волновался.

Инструмент хорошо упаковали (пару панелей завернули отдельно), надежно закрепили в кузове. После прибытия на место - осторожно выгрузили, минут за пятнадцать подняли по лестнице на ремнях, распаковали, установили, забрали упаковку. И отлично уложились в заявленный срок.

Результат – в квартире чисто, на пианино и на мебели вокруг ни единой царапины, звук хорош, дочь счастлива. Ну а меня порадовала стоимость и просто ответственная профессиональная работа. «Авто-Транс» не разочаровал – я однозначно могу порекомендовать эту компанию всем, кто еще не знает, как лучше и быстрее перевезти пианино.

С уважением, отец 2-х детей Меньшиков Александр.