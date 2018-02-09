09
февраля 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Захар Смушкин

Захар Смушкин

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 9 Февраля 2018, 15:07

Имя известного российского инвестора и предпринимателя Захара Смушкина сегодня хорошо известно по всей стране. Родился он в 1962 г. в Северной столица, которая тогда называлась Ленинградом. Его жизнь связана с целлюлозно-бумажной промышленностью, сферами розничной торговли ил иже девелопмента. Сегодня предприниматель является председателем директорского советы Грппы Илим. Еще со школьной скамьи Захар Давидович отличался среди сверстников тягой к знаниям и успешностью по освоению разных дисциплин. Сразу же после окончания он освоил целюлезно-бумажную сферу в Ленинградском институте и поступил в аспирантуру. Демонстрируя значительные достижения, а также великолепные качества, он сумел быстро защитить кандидатскую и приступил к трудовой деятельности. 

Открывая ссылку Захар Смушкин и его подробная биография станет доступной для посетителей прямо онлайн. В советский период считалось обычной практикой распределение молодежи по специальным программам. Захар Давидович по такой программе был отправлен в Гидролизпром. Благодаря полученным на данном предприятии знаниям и навыкам будущий предприниматель сумел разработать наиболее эффективный менеджмент в отечественной лесной промышленности. В 1990 г. Смушкин становится сотрудником структуры Технофем-Инжиниринг. Скоро он становится начальником техотдела. Его инициативы по внедрению современных технологических решений и привлечения зарубежных инвестиций принесли прекрасные плоды. Вскоре предприятие стало стремительно расширяться. 

После привлечения швейцарского концерна было создано новое предприятие, генеральным директором стал Захар Давидович. Еще с 1996 предприниматель начинает интересоваться банковским делом и становится членом наблюдательного совет ВТБ-банка. Освоив огромные знания в сферах финансов, а также экономии он сумел добиться в собственной компании потрясающих темпов производства и бизнеса. Если первоначально объемы бумажного экспорта данного предприятия были незначимыми, то после приобретения по указанию гендиректора тридцати лесозаготовочных предприятий ситуация полностью изменилась. Эти предприятия были на грани развала после шоковых кризисных девяностых. Однако модернизация предприятий привело к неслыханным до того результатам. 

Захару Симушкину удалось осуществить свое ноу-хау, которая заключалась технологии, предусматривающую вертикальную интеграцию имеющихся активов. Это позволило ему превратиться в респектабельного, состоятельного бизнесмена, помогая при этом вытянуть и производственный процесс. Предпринимателю удалось сберечь на предприятии рабочие места и приостановить обнищание населения, вызванного тогда ростом безработицы.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -3 -5
вечером -4 -6 ночью -6 -8
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6736 0.7203
EUR ЦБ РФ 70,7713 0.2403

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp