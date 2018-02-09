Захар Смушкин

Имя известного российского инвестора и предпринимателя Захара Смушкина сегодня хорошо известно по всей стране. Родился он в 1962 г. в Северной столица, которая тогда называлась Ленинградом. Его жизнь связана с целлюлозно-бумажной промышленностью, сферами розничной торговли ил иже девелопмента. Сегодня предприниматель является председателем директорского советы Грппы Илим. Еще со школьной скамьи Захар Давидович отличался среди сверстников тягой к знаниям и успешностью по освоению разных дисциплин. Сразу же после окончания он освоил целюлезно-бумажную сферу в Ленинградском институте и поступил в аспирантуру. Демонстрируя значительные достижения, а также великолепные качества, он сумел быстро защитить кандидатскую и приступил к трудовой деятельности.

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и его подробная биография станет доступной для посетителей прямо онлайн. В советский период считалось обычной практикой распределение молодежи по специальным программам. Захар Давидович по такой программе был отправлен в Гидролизпром. Благодаря полученным на данном предприятии знаниям и навыкам будущий предприниматель сумел разработать наиболее эффективный менеджмент в отечественной лесной промышленности. В 1990 г. Смушкин становится сотрудником структуры Технофем-Инжиниринг. Скоро он становится начальником техотдела. Его инициативы по внедрению современных технологических решений и привлечения зарубежных инвестиций принесли прекрасные плоды. Вскоре предприятие стало стремительно расширяться.

После привлечения швейцарского концерна было создано новое предприятие, генеральным директором стал Захар Давидович. Еще с 1996 предприниматель начинает интересоваться банковским делом и становится членом наблюдательного совет ВТБ-банка. Освоив огромные знания в сферах финансов, а также экономии он сумел добиться в собственной компании потрясающих темпов производства и бизнеса. Если первоначально объемы бумажного экспорта данного предприятия были незначимыми, то после приобретения по указанию гендиректора тридцати лесозаготовочных предприятий ситуация полностью изменилась. Эти предприятия были на грани развала после шоковых кризисных девяностых. Однако модернизация предприятий привело к неслыханным до того результатам.

Захару Симушкину удалось осуществить свое ноу-хау, которая заключалась технологии, предусматривающую вертикальную интеграцию имеющихся активов. Это позволило ему превратиться в респектабельного, состоятельного бизнесмена, помогая при этом вытянуть и производственный процесс. Предпринимателю удалось сберечь на предприятии рабочие места и приостановить обнищание населения, вызванного тогда ростом безработицы.