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5 советов по выбору офисного стула
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Февраля 2018, 15:20
Офисные стулья – важная составляющая комфортной работы. Современные люди проводят в офисе минимум 8 часов своей жизни. Этот фактор определяет основные требования, которые должны предъявляться при выборе и покупке такого предмета меблировки. На первом плане – эргономичность и удобство, поскольку работоспособность сотрудника, здоровье и, в конечном счете, результативность труда пребывает в прямой зависимости от обстановки, в которой он находится весь день. Это касается всех категорий подобной мебели, предлагаемых современными производителями.
Общие требования к стульям: 5 полезных рекомендаций
Собираясь купить качественную и надежную продукцию, стоит обращаться к проверенным продавцам. Компания РЕМИ на официальном сайте http://remi-m.ru/kresla-i-stulya/ предлагает выбрать разнообразные кресла для:
В широком ассортименте представлены также многоместные секции и стулья для переговорных. Выбирая любые из них, стоит учесть важные моменты, чтобы изделия стали полезными и функциональными элементами обстановки офисного помещения на долгие годы.
Актуальные модели от производителей
Компания REMI предлагает высококачественные офисные стулья по доступной цене, которые легко выбрать в каталоге интернет-магазина. Продукция собственного производства и выпущенная известными мировыми брендами представлена в широком разнообразии и рассчитана на различную покупательскую аудиторию. Среди товарных позиций вы выберете изделия из натуральных материалов, а также бюджетные варианты.
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