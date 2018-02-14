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5 советов по выбору офисного стула

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Бизнес — 14 Февраля 2018, 15:20

Офисные стулья – важная составляющая комфортной работы. Современные люди проводят в офисе минимум 8 часов своей жизни. Этот фактор определяет основные требования, которые должны предъявляться при выборе и покупке такого предмета меблировки. На первом плане – эргономичность и удобство, поскольку работоспособность сотрудника, здоровье и, в конечном счете, результативность труда пребывает в прямой зависимости от обстановки, в которой он находится весь день. Это касается всех категорий подобной мебели, предлагаемых современными производителями.


Общие требования к стульям: 5 полезных рекомендаций

Собираясь купить качественную и надежную продукцию, стоит обращаться к проверенным продавцам. Компания РЕМИ на официальном сайте http://remi-m.ru/kresla-i-stulya/ предлагает выбрать разнообразные кресла для:

  • руководителей;

  • персонала;

  • посетителей.

В широком ассортименте представлены также многоместные секции и стулья для переговорных. Выбирая любые из них, стоит учесть важные моменты, чтобы изделия стали полезными и функциональными элементами обстановки офисного помещения на долгие годы.

  • Материал обивки. Должен быть прочным и качественным, отличаться простотой в уходе, надежностью.

  • Эргономические качества. Оптимальным выбором станет продукция, полностью повторяющая изгиб позвоночника человека, со спинкой из сетки, удерживающей спину в правильном положении.

  • Наличие механизма качания. Идеальным вариантом станет кресло с системой «синхромеханизм», обеспечивающей возможность изменения углов наклона как спинки кресла, так и сидения.

  • Надежность и способ крепления подлокотников. Наибольшей прочностью обладает модификация с опорами из дерева либо на металлическом каркасе, которые прикреплены к несущей конструкции изделия.

  • Материал набивки. Стоит убедиться в его качестве, проверив сертификацию. Документы должны подтверждать соответствие существующим санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям экологичности.

Актуальные модели от производителей

Компания REMI предлагает высококачественные офисные стулья по доступной цене, которые легко выбрать в каталоге интернет-магазина. Продукция собственного производства и выпущенная известными мировыми брендами представлена в широком разнообразии и рассчитана на различную покупательскую аудиторию. Среди товарных позиций вы выберете изделия из натуральных материалов, а также бюджетные варианты.



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