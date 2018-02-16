пятница
|
Поломка кондиционера – 5 причин и способы их устранения
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Февраля 2018, 15:43
Бытовые и промышленные кондиционеры один из видов оборудования требующего регулярного сервисного обслуживания, но даже при соблюдении сроков проведения ТО, возможны различные непредвиденные ситуации, так или иначе влияющие на работоспособность устройства. Основных причин такого развития событий всего 5:
Отдельно стоит упомянуть о замедлении работы кондиционера при переводе его в режим обогрева. Этот случай не относится к поломкам, т.к. оборудованию нужно время для того чтобы изменить направление циркуляции хладона. Если бы изменение происходило резко, скачек давления в системе привел бы к выходу компрессора из строя. Помимо этого, большинство кондиционеров в средней и даже высокой ценовой категории попросту не рассчитаны на обогрев, если снаружи температура от -15-20о, а некоторые не справляются с задачами даже при -5оС. Поэтому нужно либо побеспокоиться о приобретении «зимнего комплекта», дополнительного нагревательного элемента для внешнего блока и дренажной системы, либо отказаться от использования оборудования во время холодов, для того чтобы не нанести ему непоправимый вред.
Детали - http://domxoloda.ru/services/
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером -3 -5 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры