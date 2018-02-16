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Поломка кондиционера – 5 причин и способы их устранения

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Бизнес — 16 Февраля 2018, 15:43

Бытовые и промышленные кондиционеры один из видов оборудования требующего регулярного сервисного обслуживания, но даже при соблюдении сроков проведения ТО, возможны различные непредвиденные ситуации, так или иначе влияющие на работоспособность устройства. Основных причин такого развития событий всего 5:

  1. Загрязнение воздушных фильтров. Сетчатые элементы, устанавливаемые под лицевую панель, неслучайно называются пылеуловителями. Их назначение защитить оборудование, в частности его радиатор, и людей, находящихся в помещении от микроскопических твердых частичек в воздухе. Для очистки фильтра, достаточно промыть его под проточной водой и высушить, причем делать это несложно и нужно как минимум раз в месяц. Если не выполнять эту простую операцию, сначала уменьшится скорость обдува, а значит нарушится нормальный цикл работы, что чревато обледенением медных трубок и как следствие, после выключения кондиционера из него начнет капать вода. Второй вариант развития событий – попадание пыли в дренажную систему, приводящее к аналогичным последствиям. В конце концов, на пластины радиатора покроются слоем грязи, которую будет сложно удалить и скорее всего не нужно т.к. оборудование к этому моменту уже будет опасно эксплуатировать.

  2. Пыль на крыльчатке. Замедление охлаждения или обогрева помещения также может быть вызвано и загрязнением внутреннего блока. Лопасти вентилятора также можно очистить самостоятельно или вызвать для этой цели специалиста.

  3. Проблемы с наружным блоком. Внешнюю часть сплит-системы также нуждается в периодической проверке. Наружный теплообменник загрязняется еще проще, что в свою очередь приводит к перегреву и поломке компрессора.

  4. Недостаток фреона. Принцип работы кондиционера – цикличное парокомпрессионное изменение фазового состояния хладагента, а трубки, по которым он циркулирует соединяют методом развальцовки, что неизбежно приводит к ежегодной утере 6-8% от начального объема заправки. Добавка фреона – обязательная часть сервисного обслуживания и, если не проводить его в течение пары лет, компрессор, не получающих должного охлаждения перестанет работать. Учитывая, что цена этого блока составляет больше половины стоимости кондиционера лучше своевременно потратить куда меньшую сумму и купить фреон. Если оборудование стало значительно слабее работать или на внешних штуцерах появилась наледь – самое время обращаться к специалистам, тем более что причиной повышенного расхода фреона может быть неправильно выполненный монтаж внутренних соединений, залом трубки, появление трещин и т.д., а такие неисправности обнаружить самому и без специфического оборудования невозможно.

Отдельно стоит упомянуть о замедлении работы кондиционера при переводе его в режим обогрева. Этот случай не относится к поломкам, т.к. оборудованию нужно время для того чтобы изменить направление циркуляции хладона. Если бы изменение происходило резко, скачек давления в системе привел бы к выходу компрессора из строя. Помимо этого, большинство кондиционеров в средней и даже высокой ценовой категории попросту не рассчитаны на обогрев, если снаружи температура от -15-20о, а некоторые не справляются с задачами даже при -5оС. Поэтому нужно либо побеспокоиться о приобретении «зимнего комплекта», дополнительного нагревательного элемента для внешнего блока и дренажной системы, либо отказаться от использования оборудования во время холодов, для того чтобы не нанести ему непоправимый вред.

Детали - http://domxoloda.ru/services/



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