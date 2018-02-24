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Остекление веранды: тонкости
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Февраля 2018, 17:53
Остекление коттеджей – значимый этап в осуществлении отделочных работ, он нуждается во внимательности и тщательном подходе. Такие услуги следует заказывать у опытных мастеров, которые знают и любят свое дело.
Остекление коттеджей: выбор оптимального варианта
Перед тем как заняться обустройством веранды, нужно определиться с методом остекления. Можно сделать теплый или холодный вариант. Теплый способ позволяет использовать веранду в любое время года. Стоимость такого обустройства дороже, чем холодный вариант. Прежде чем приступать к застеклению, требуется определиться, какие части будут застекленными, а какие – останутся открытыми или замурованными.
Холодный способ применяется, если помещение будет эксплуатироваться только летом. В таком случае температура в здании будет на 4-5˚С выше, чем на улице. Остекление веранды можно выполнять:
Только после того как вы выберете метод остекления можно обращаться к мастерам, которые сделают нужные замеры, просчитают стоимость услуг и расскажут о различных нюансах.
Какое стекло выбрать?
Чтобы остекление прошло успешно и имело красивый вид, следует подобрать оптимальный вариант стекла. Чаще всего применяются:
Также довольно часто в коттеджах практикуется установка окон ПВХ. Благодаря этому достигается большой уровень звуко- и теплоизоляции.
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