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Остекление веранды: тонкости

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Бизнес — 24 Февраля 2018, 17:53

Остекление коттеджей – значимый этап в осуществлении отделочных работ, он нуждается во внимательности и тщательном подходе. Такие услуги следует заказывать у опытных мастеров, которые знают и любят свое дело.

Остекление коттеджей: выбор оптимального варианта

Перед тем как заняться обустройством веранды, нужно определиться с методом остекления. Можно сделать теплый или холодный вариант. Теплый способ позволяет использовать веранду в любое время года. Стоимость такого обустройства дороже, чем холодный вариант. Прежде чем приступать к застеклению, требуется определиться, какие части будут застекленными, а какие – останутся открытыми или замурованными.

Холодный способ применяется, если помещение будет эксплуатироваться только летом. В таком случае температура в здании будет на 4-5˚С выше, чем на улице. Остекление веранды можно выполнять:

  • Безрамным или рамным. Первый метод позволяет монтировать детали любых конфигураций и форм, а еще поможет в создании панорамного эффекта и сохранении природного освещения. Рамное остекление можно проводить самостоятельно. Минус такого остекления – отсутствие возможности создавать конструкции нестандартного формата.
  • Панорамным или частичным. Панорама – это уникальный вид остекления, позволяющий сделать стены, и даже потолки прозрачными. Но если у вас открытый забор, то панорамная веранда будет выставлена на осмотр соседям и проходящим мимо людям. Частичный способ остекления применяется в том случае, если часть помещения уже зашита каким-либо материалом. Но эта методика не позволяет создавать уникальной дизайнерской идеи и комната «сольется» с домом.

Только после того как вы выберете метод остекления можно обращаться к мастерам, которые сделают нужные замеры, просчитают стоимость услуг и расскажут о различных нюансах.

Какое стекло выбрать?

Чтобы остекление прошло успешно и имело красивый вид, следует подобрать оптимальный вариант стекла. Чаще всего применяются:

  • Витражи. Такой эффект можно получить с помощью равномерно прокрашенных элементов, в результате получится насыщенная и затененная атмосфера.
  • Закаленные стекла (подходят для безрамного метода). Такой вариант имеет отличные эксплуатационные характеристики.
  • Ламинирование. Этот вид стекол применяется для безрамных конструкций. Главный плюс – безопасность, ведь при разбитии не возникает мелких осколков.
  • Энергосберегающие. Наиболее дорогостоящий вариант, отличается экологичностью.

Также довольно часто в коттеджах практикуется установка окон ПВХ. Благодаря этому достигается большой уровень звуко- и теплоизоляции.



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