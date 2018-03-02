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Эксклюзивные кухни Aster

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Бизнес — 2 Марта 2018, 15:12


Aster logo

Компания Aster – это настоящее итальянское качество и эксклюзивность в каждой детали. Мебельная фабрика, начавшая производство в 1983 году в Пе́заро, столице региона Марке, сейчас имеет более 20 тысяч квадратных метров производственных помещений. Поставка продукции осуществляется в 55 стран мира.

Производственные мощности фирмы Aster позволяют выпускать качественную мебельную продукцию, которая пользуется успехом у покупателей далеко за пределами Европы. Технологический процесс полностью исключает появление брака, на всю мебель дается 5-летняя гарантия, а изделия, разработанные под руководством опытных дизайнеров фирмы в собственном бюро, выпускаются абсолютно уникальными линиями, которые сам производитель характеризует как "настроения". Основные отличительные особенности кухонь Aster – умелое использовании необычных текстур и материалов, а так же микс из разнообразных стилевых направлений.

Модерн, хай-тек и классика


Aster Cucine Кухня Atelier

Каждая модель кухни обладает своим необычным и уникальным экстерьером, который сможет подчеркнуть ваш вкус. Такие кухонные гарнитуры стали синонимом элегантной и современной мебели. Например, кухни серии ATELIER отличаются минимализмом, строгими изысканными формами, обилием прямоугольных рабочих поверхностей.


Aster Кухня Avenue

Любители смешанной эклектики и урбанизма оценят кухню AVENUE. Светлые тона, фасады из натурального дерева, обилие разнообразных шкафов и рабочих поверхностей станут приятным подарком для любой хозяйки.


Aster Cucine Кухня Contempora

Эко-стиль и нотки модернизма прослеживаются в серии кухонь CONTEMPORA. Панели украшены натуральными древесными материалами, а в концепции гарнитура умело выделены функциональные зоны.


Aster Cucine Кухня Domina

Кухня DOMINA прекрасно подойдет любителям необычных интерьерных решений за счет своей смелой криволинейной формы. Удачный дизайн прекрасно сочетается с эргономичностью и функциональностью.


Aster Кухня Factory

Кухонный гарнитур FACTORY выполнен в актуальной стилистике Лофта. Кстати, в нем есть отсеки для книг, и поэтому кухня сочетает в себе еще и функции встроенного шкафа.


Aster Кухня Luxury Glam

Серия LUXURY GLAM отличается простотой и изысканностью исполнения. Обилие светлых поверхностей, красивых глянцевых фасадов, множества отсеков и шкафов создают идеальную концепцию многофункционального гарнитура.


Aster Noblesse Oblige

Лаконичность, матовый беж, четкость прямоугольных форм выделяют серию NOBLESSE OBLIGE. Это самый настоящий итальянский модерн в чистом виде.


Aster Cucine Кухня Opera

Серии OPERA и OPERA HOLL, выполненные в чистом белом цвете, являются образцом не стареющей итальянской классики. Множество шкафов, большая рабочая поверхность, стильная подача делает эти серии эксклюзивной.


Aster Cucine Timeline

Серия TIMELINE является смесью стиля хай-тек и contemporary. Урбанистические нотки, яркий дизайн, интересные функциональные шкафы прекрасно подойдут для интерьера квартиры или загородного дома.

Закажите стильные итальянские кухни компании Aster

Эксклюзивные кухни Aster – это высокое качество выполнения и особый дизайн, который впишется в любую интерьерную концепцию квартиры или дома. Настоящее европейское качество теперь доступно и для российских покупателей по приемлемым ценам. Теперь вы можете заказать мебель идеального качества в Студии итальянской кухни www.italkuhni.ru, где вам предложат:

  • Высокое качество исполнения. Фабричное производство позволяет выпускать модели без брака, при этом вся мебель соответствует европейским стандартам качества;
  • Большой ассортимент товарных позиций, который вы можете посмотреть в нашем каталоге;
  • Разнообразная стилистика. Вы можете подобрать гарнитур в классическом стиле или остановить свой выбор на стиле «Лофт», «Хай-тек», «Модерн»;
  • Возможность заказа индивидуального гарнитура. Наши дизайнеры с радостью подберут для вас идеально подходящую мебель с учетом всех ваших пожеланий.

Компания Aster является одним из ведущих производителей кухонь эксклюзивного качества в Италии. Дизайнеры фирмы разрабатывают не просто красивые, но в тоже время высокотехнологичные модели, удивляющие своей роскошью и элегантностью. Проектировщики постоянно работают над улучшением функциональности, благодаря чему кухни Aster можно считать одними из лучших на мебельном рынке Европы. Полную коллекцию итальянской фабрики Aster смотрите по ссылке www.italkuhni.ru/catalog/aster/



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