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Пышные свадебные платья для продажи: какие выбрать?
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Бизнес — 17 Мая 2018, 09:44
Ассортимент свадебных платьев в салоне/магазине должен отличаться разнообразием фасонов. И хотя мода меняется, и вкусы у невест разные, пышные свадебные платья остаются неизменной классикой. На них останавливается выбор многих невест, которые не просто предпочитают традиционный стиль, а стремятся выглядеть по-королевски роскошно. Поэтому, оптимальный вариант, если минимум 75% от общего количества платьев составляют именно модели объемного кроя.
Подвенечные наряды с облегающим верхом и пышной юбкой выглядят особенно торжественно, помимо этого, прибавляют образу неземной красоты и женственности. Такой фасон способный скрыть определенные недостатки бедер и ног, а талию и грудь подчеркнуть. Так что не стоит удивляться в их популярности и востребованности на рынке. Приобретая пышные свадебные платья оптом, учитывайте, что они, впрочем, также бывают самые разнообразные. Одни – более универсальны, другие – весьма эксклюзивные, а золотая середина – те, которые пользуются стабильным спросом.
Какие модели чаще всего выбирают невесты в этом году?
Как уже отметили, пышные подвенечные наряды были и продолжают быть на пике популярности. Только вот наблюдаются некоторые тенденции: бальный силуэт, или «принцесса» слегка вытесняется менее пышным а-силуэтом, а альтернативой обручам и кринолинам стали многослойные ткани. Верх, в том числе лиф, зачастую подвергаются дизайнерским экспериментам. Итак, если вы желаете, чтобы свадебные платья продавались с успехом, стоит заранее знать, какие покупать. В этом году наиболее часто невесты предпочитают следующие модели пышных платьев:
Конечно, вам решать, какие свадебные платья оптом заказать. Но помните, что ассортимент формирует представление о вашем салоне, создает его образ и непосредственно влияет на репутацию.
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