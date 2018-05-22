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АО «Издательство «Просвещение» обновит учебники для детей с ограниченными возможностями

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Бизнес — 22 Мая 2018, 11:33

Сегодня России насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями (8% всей детской популяции). Из них около 700 тыс. составляют дети с инвалидностью.

При этом их число постоянно растёт. Так, в 1995 году в России насчитывалось 453,6 тыс. детей-инвалидов, к 2016 году их число достигло 617 тысяч человек. Согласно действующему в России с 1 сентября 2016 года Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), такие дети должныиметь равный доступ к качественному образованию, такому же как и их здоровые сверстники. Одним из важнейших условий обучения является обеспечение учеников специальными учебниками, а учителейучебно-методическими пособиями, помогающими работать с необычными детьми.

Программы по инклюзивному образованию распространены по всему миру. Об этом рассказала Денис Роза, директор РООИ «Перспектива»: «Во многих странах мира инклюзивное образование уже давно работает. В Канаде, Великобритании, Финляндии дети с инвалидностью, даже со сложными нарушениями, обучаются в общеобразовательных школах, а позже – получают высшее образование наравне со всеми. Но это процесс начался намного раньше, чем в России. К примеру, в США, уже с 1975 года действует закон - «Акт об образовании детей с ограниченными возможностями» (The Educationfor All Handicapped Children Act)».

В России АО «Издательство «Просвещение»заботится об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья,постоянноразрабатываяпособия для учеников с учетом их особых образовательных потребностей. В том числе - с нарушениями зрения, глухих и слабослышащих, детей с задержкой психического и интеллектуального развития и другими особенностями. В рамках своей стратегии до 2025 г. Издательство сформулировалоновую образовательную миссию: «Вдохновлять людей на обучение и развитие в течение всей жизни для достижения ими успеха и самореализации», поддерживающаяся базовыми ценностями, среди которых значатся такие как «быть образцом для других» и «строить доверительные отношения и нести социальную ответственность».

АО Издательство «Просвещение» выпускает 90% всех российских специальных пособий: ежегодно 146 учебников для детей с ОВЗ, 11 учебников со шрифтом Брайля, 200 учебников для слабовидящих с 1 по 11 классы. Суммарный тираж учебников только для слабовидящих детей - 390 тысяч экземпляров.Все специальные учебники издательства «Просвещение» проходят научную, педагогическую и общественную экспертизу – как и учебники для обычных детей. Современный специальный учебник должен соответствовать всем требуемым нормам, прежде всего направленным на формирование жизненных компетенций у детей разных нозологических групп: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллектуального развития и многих других.

«Важно, чтобы ребёнок контактировал со сверстниками, ходил в школу, учился общаться. Образовательные программы адаптируются для детей с ОВЗ. С каждым годом все больше детей с инвалидностью обучается в общеобразовательных школах. Мы знаем много таких примеров не только в Москве, но и во многих регионах России. Включение детей с ОВЗ в общеобразовательные школы, конечно, требует дополнительных ресурсов, а именно обучение и поддержку педагогов, создание доступной среды, написание индивидуальных программ обучения для таких учеников, расширение инструментария педагогов, учебные пособия в разных форматах для определенных категорий детей. Но даже существующие учебные пособия, совмещённые с работой в классе, оказываются намного эффективнее для развития детей с ОВЗ, чем домашнее образование или обучение в специальных учреждениях», - объяснила Денис Роза.

Огромный опыт издания специальной учебной литературы, привлечение выдающихся ученых-дефектологов и учителей-практиков, использование современных технологий предоставили возможность сделать следующий шаг – усовершенствовать серию литературы, дающей возможность детям с ОВЗ получать достойное образование наравне с полностью здоровыми школьниками. Руководитель Центра специальных форм образования издательства «Просвещение» Сергей Сацевич отметил важность междисциплинарного подхода в разработке новых концепций и форм учебников и пособий для учеников и преподавателей в системе инклюзивного обучения: «Сегодня развитие учебно-методической литературы для детей с особыми возможностями здоровья определяется новыми образовательными стандартами, которые предполагают дифференцированный подход к таким ученикам, основываясь на том, что необучаемых детей не бывает».

Такое разнообразие приводит к необходимости постоянно дополнять, совершенствовать и вносить изменения в специальные учебники – как по информационному, так и по графическому содержанию. Над новыми версиями пособий трудятся эксперты в области педагогики и медицины. Издательство «Просвещение» сотрудничает с ведущими педагогическими вузами России, кафедрами сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики, логопедии, институтом Коррекционной педагогики Российской Академии образования, региональными институтами развития образования. «Дети с ограниченными возможностями абсолютно разные. Кто-то не слышит, кто-то не видит, кто-то не может писать. Поэтому учебники должны учитывать эти особенности. Например, для тех, кто плохо видит, нужен специальный шрифт. И поэтому все пособия для детей с ОВЗ должны быть детализированы под ограниченные возможности», - объяснила Директор Центра развития филантропии "Сопричастность" Татьяна Бачинская.

Авторами специальных учебников и пособий для преподавателей являются профессора и преподаватели педагогических ВУЗов, исследовательских институтов, методисты институтов развития образования. И, конечно, учителя-практики, которые каждый день борются за образованность детей с ограниченными возможностями здоровья.«Содержание учебников должно быть нацелено на развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных, индивидуальных возможностей такого ребенка к обучению и к социальному взаимодействию с окружающей средой», - объяснил процесс работы над выпуском новых учебников Сергей Сацевич.

Учебники АО «Издательство «Просвещение» для слепых и слабовидящих

Слепой ребенок, несмотря на отсутствие зрения, сохраняет значительные возможности полноценного познания окружающего мира наравне со здоровым. Чтобы датьтаким детямдостоверную и полную информацию об объектах и явлениях окружающего мира,нужно наглядно представить материал, затрагивая сферу его восприятия: реальные предметы, модели, картины, иллюстративный материал, в том числе и рельефные изображения. Важными становятся также и комментарии преподавателей.Слабовидящему ребенку, который сохраняет остаточное зрение, необходимо дать максимальную возможность использовать учебные пособия, разработанные с учетом особенностей восприятия печатного шрифта и иллюстраций через крупный шрифт и специальный подход к изобразительному ряду, особую цветоконтрастность, усиленный контур, длину строки и интервал между строк.

Содержание учебников издательства «Просвещение» для начальной школы, выполненных крупным шрифтом, а также шрифтом Брайля, идентично содержанию массовых учебников для здоровых детей. Поданный материал не сокращается и не упрощается. Так, учебники, переработанные для слабовидящих детей, выполнены по тифлопедагогическим рекомендациям к шрифтовому и графическому оформлению. Они включают в себя переработанные иллюстрации, сохранённое содержание и методическую функциональность. Такие учебники, выпущенные АО «Издательство «Просвещение», позволяют слепым и слабовидящим детям обучаться в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушения зрения.

Пособия для учителей детей с отклонениями в развитии от АО «Издательство «Просвещение»

Обучение детей с отклонениями в развитии – это забота не только родителей, но и педагога. «Нужно готовить учителей специфике обучения особенных детей с особенностями. Преимущественно от учителя зависит сможет ли ребёнок безболезненно влиться в инклюзивное образование. Даже здоровых ребят притесняют, что уже говорить об особенных. Дети бывают жестокими, и они не понимают тех, кто отличаются. Для учеников с ОВЗ особенно важны комфортные условия», - объяснила Татьяна Бачинская. Именно поэтому издательство «Просвещение» выпускает учебные пособия для учителей общеобразовательных организаций, которые раскрывают наиболее значимые аспекты психолого-педагогической характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья по каждой категории и их особые образовательные потребности.

В таких пособиях обозначены специальные образовательные условия, которые будут полезны для этих детей, а также рассматриваются особенности коррекционно-образовательного процесса обучения детей, регламентируемых Федеральными государственными образовательными стандартамиобучающихся. «Здесь самое главное, чтобы ребёнок раскрыл свой потенциал, получил желаемое образование и смог занять своё место в жизни и в обществе. Такие люди зачастую тянутся работать, хотят быть полезными другим», - рассказала Татьяна Бачинская.

Впрочем, выбор обучения детей с отклонениями в развитии остаётся за родителями. Они могут подобрать для своего ребенка подходящий образовательный маршрут. Только им лучше знать, в каких условиях их детям будет удобнее получать образование: дома, в специальнойшколе или по программе инклюзии - в школе вместе с другими, не имеющими отклонений в развитии.

«Несмотря на эти положительные изменения и принятие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 19.12.2014, многие родители детей с инвалидностью все еще испытывают сложности с включением ребенка в общеобразовательную школу», - поделилась Денис Роза.

Издательство «Просвещение» стремится обеспечить образование таким детям вне зависимости от выбраннойформы обучения. Впрочем, на современном этапе развития образовательной системы в РФ, упор делается всё же на инклюзивное образование – совместное обучение здоровых детей и детей с различным типом отклонений.


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