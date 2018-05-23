Более двадцати лет Фармаленд занимается реализацией высококачественных медикаментов, которые поставляются аптечной сети проверенными производителями. А с 2016 г. был запущен онлайн-сервис заказа препаратов с возможностью предварительного их бронирования. Такой сервис значительно облегчил процесс выбора и приобретения нужных медикаментозных средств. Поэтому отныне любой желающий сможет получить требуемые препараты без необходимости посещения наших аптек. Высочайшее качество сервиса и оперативность обработки заказов - это лишь малый перечень преимуществ Фармаленд.

Все

тщательно проверены и поступают проверенными поставщиками. Они поступают в онлайн-аптеку непосредственно от производителей и надежными дистрибьюторами. Каждая из этих фармацевтических компаний имеет многомиллионные обороты и пользуется огромным авторитетом на фармакологическом рынке. Они особо дорожат своим бизнесом, качеством производимой продукции, а также именем. Кроме этого заводы-изготовители проводят выходной контроль всей продукции. После этого медикаменты проходят еще один контроль перед поступлением на склады Фармаленд.

Также мы особое внимание уделяем условиям транспортировки медикаментозных средств. Фармаленд имеет собственный автопарк со спецтранспортом, оборудованным специальными кабинами с хладагентами, чтобы соблюсти холодовую цепь. Поэтому медикаменты в процессе перевозки не перегреваются, а также не переохлаждаются, сохраняя подобным образом свои свойства. Команда Фармаленд также тщательно следит за строгим соблюдением условий хранения. Мы владеем собственным лицензированным складом, на котором тщательно следим и поддерживаем оптимальный температурный режим вместе с другими условиями, соблюдение которых необходимо для хранения лекарств.

Открывая портал Фармаленд

вы найдете редкие лекарства под заказ, которые невозможно найти в розничных аптеках. Данная категория онлайн-аптеки полностью отведена для дефицитных медикаментов, нужда в которых возникает довольно часто. Для доведения лекарств до заказчиков, мы соблюдаем массу, вкладывая при этом серьезные суммы в развитие инфраструктуры. Поэтому заказывая любой препарат в Фармаленд, вы можете быть уверены в его качестве и эффективности. Если будет нарушен режим перевозки или же хранения подобных медикаментов, покупатель может получить негодный товар. А это крайне нежелательное явление для нашей профессиональной команды.

В Фармаленд функционирует специальный отдел, который занимается контролем и ревизией медикаментов. Каждый из сотрудников данного отдела находится на месте постоянно, проверяя требования приказов Минздрава, условия хранения, санитарный режим, предписания или же стандарты обслуживания. Дорожа своей репутацией, мы всегда контролируем происходящие в наших аптеках процессы. Кроме этого, по причине сильно зарегулированного фармацевтического рынка мы постоянно проходим проверки госнаркоконтроля, прокуратуры, росздравнодзора, роспотребнадзора, минздрава или же налоговой. Деятельность аптекарей сегодня контролируются огромным количеством нормативов и приказов, которые ограничивают работу. Поэтому, в подобных условиях, поставлять заказчикам некачественную продукцию практически невозможно.