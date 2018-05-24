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Где взять деньги с плохой кредитной историей?
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Бизнес — 24 Мая 2018, 11:03
Если вы хотя бы раз получали кредит, на вас заводится кредитная история. В кредитной истории отражаются все произведенные операции и платежи по кредитам и займам. Независимо от того, какой услугой вы пользовались: традиционным банковским кредитом или микрокредитом от микрофинансовой организации, все действия заносятся в КИ. При следующем обращении в финансовые структуры с целью получить необходимую сумму денег, обязательно проверяется КИ. Ее состояние прямым образом влияет на решение банка или МФО о том, выдавать ли вам займ или отказать.
Что может повлиять на кредитную историю?
КИ может быть плохой или положительной. Статус определяется тем, есть ли у вас просрочки или невыплаченные кредиты/займы, как часто вы оформляете кредиты. Если ранее вы оформили заем и не выплатили его в срок, в будущее это может обернуться серьезными проблемами, так как ваша платежеспособность в глазах банковских структур будет испорчена.
Куда обратиться?
Непредвиденные обстоятельства могут возникнуть у любого человека, независимо от состояния его КИ. Не знаете, как получить деньги с плохой кредитной историей? Здесь есть два варианта:
Ознакомиться с полным списком МФО, где получить кредит с плохой кредитной историей, вы можете, пройдя по ссылке: http://www.vsemvzaimy.ru/s-plokhoy-kred-istoriey/. Просмотрите условия микрокредитования различных компаний и выберите оптимальный вариант для себя. Главным преимуществом обращения в МФО являетесь еще и быстрота оформления заявок. На заполнение заявления понадобится не более 10-15 минут, рассмотрение занимает от нескольких минут до 2 часов.
Как вы видите, варианты, где занять деньги с плохой кредитной историей, есть. Исходя из срочности вопроса, выбирайте финансовую организацию: банк или МФО, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
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