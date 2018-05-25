В Котельниках прошел митинг обманутых дольщиков

Обманутые дольщики вышли на митинг в подмосковном городе Котельники. Более 50 человек 24 мая собрались, чтобы потребовать от администрации достроить корпуса 6А, 7А, 17А в ЖК «Белая Дача», строительство которых было начато ООО «Солидстройгрупп» более 6 лет назад и заморожено в июле 2016 года в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщает Ros Registr.

Дольщики ранее направляли письменные обращения по их проблеме в администрацию Котельников, лично губернатору Московской области, в ГУ Государственного строительного надзора МО, в министерство строительного комплекса МО, в Главное управление экономической безопасности и прокуратуру по Люберецкому району, в Генеральную прокуратуру РФ.

Добавим, во время митинга к дольщикам присоединились жители Котельников, выразившие неудовольствие состоянием городской инфраструктуры, плохой экологической обстановкой и отсутствием должной медицинской помощи в поликлиниках. Некоторые митингующие стояли с плакатами «Живем в сараях, платим как за новостройки», «Срок годности дома истек 15 лет назад! Ждете, пока рухнет?», «Обманутые дольщики – позор власти!». Выступающие заявляли, что детские площадки в Котельниках находятся в ужасном состоянии, скорая помощь приезжает не своевременно, а дорога до не так давно открывшейся станции метро не освещается в ночное время суток. Жители обращались с соответствующими жалобами в администрацию города, но проблемы так и не решились.

Лидер инициативной группы дольщиков ЖК «Белая Дача» домов 6А и 7А Марат Джалилов подсчитал, что на митинге присутствовали 80-90 человек. «Мы обратили внимание, что на митинге также присутствовали жители старого фонда, которые недавно вошел в программу развития территорий», - отметил он.

«Мы, дольщики, довольны тем, что наша проблема не осталась без внимания, и хотим, чтобы так и продолжалось. Мы надеемся и верим, что, как и было заявлено, к 2019 году мы получим свои квартиры», - заявил Джалилов.