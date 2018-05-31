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Праздничные платья для девочек на выпускной в садике

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Бизнес — 31 Мая 2018, 10:54

Детские праздничные платья – это весьма особая категория одежды, предназначена для самых важных и ожидаемых торжеств. Они способны творить чудеса, поднимать настроение, повышать уверенность в себе, вызывать восхищение, то есть, всячески влиять на чувственную и эмоциональную детскую натуру. Но ни в коем случае – не подвести или не оправдать надежд маленькой леди! Поэтому к вопросу выбора столь значимого для каждой девочки наряда стоит подходить деликатно, с учетом многих нюансов, в том числе, повода, который предусматривается.

Выпускное платье для садика: нюансы выбора

Детсадовский выпускной вечер – одно из первых очень торжественных событий в жизни малышек. Последними годами для них готовится очень насыщенная программа, которая предусматривает официальную часть и развлекательную, зачастую со сладким столом, аниматорами и т.д. Дети все время активны, находятся в постоянном движении. Так что платья для маленьких принцесс должны быть не просто красивыми, но и удобными. И еще! У шестилеток довольно сформирован вкус. А это означает, что при выборе платья лучше «проконсультироваться» с дочкой, разумно учесть ее пожелания и даже взять с собой на примерку. Все-таки выпускной – ее праздник!

Длина. Безупречный вариант длины выпускного платьица – максимум до щиколоток! Такие не сковывают движений, позволяют свободно передвигаться и не путаются в ногах Модные в этом сезоне и короткие модели, среди которых немало весьма торжественных. Также это могут быть платья «маллет» – спереди короткие, а сзади – роскошный шлейф.


детские нарядные платья

Фасон. Выпускной праздник, обычно, припадает на конец мая или начало июня. На улице тепло, в помещении – тоже. Так что количество и пышность юбки лучше свести к минимуму. Хорошо подойдут платья с завышенной талией или короткие пышные модели. Проблема заключается в том, что девочки такого возраста – принцессы, и наряжаться они предпочитают соответственно – в наряды с пышной юбкой в пол. Этой слабостью «пользуются» производители, и предлагают для реализации самые разнообразные детские бальные платья оптом! Считается, что именно пышные длинные модели лучшим образом соответствуют торжественности атмосферы. Конечно, можно купить два наряда для разных частей, но такое удовольствие – не с дешевых. А можно выбрать выпускное платье «трансформер»: отстегнув верхнюю юбку, ваша дочь останется в лаконичном коротком платьице.


детские нарядные платья

Цвет. Теплые, яркие, насыщенные – у каждой девочки свой любимый цвет. Цвет платья на выпускной можно подбирать под цвет глаз, волос, а лучше – просто тот, который нравится и идет больше всех!


детские нарядные платья



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