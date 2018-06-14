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Брус - лучший материал для строительства загородного дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Июня 2018, 12:37
Тепло, легко дышится, просто отделывается, недорого и удобно – такими словами описывают дома из профилированного бруса. Из этого материала быстро возводятся постройки по готовым проектам. Хотя каждый из них можно трансформировать в индивидуальный – изменить планировку, добавить окна и любой другой конструктивный элемент (эркер, террасу).
Почему профилированный брус лучше других стройматериалов?
Чем обусловлены достоинства бруса?
У строителей компании «Русская построечка» за плечами более 275 завершенных проектов не только в родном Санкт-Петербурге. Мастера учитывают все вышеперечисленные особенности, а также климатические особенности региона и грунта. Не подобрали подходящий вариант на сайте? Любой из представленных модифицируется под требования клиента. Всего 10 дней после заключения договора, и выбранный проект уже в готовом виде на вашем участке.
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