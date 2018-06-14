Брус - лучший материал для строительства загородного дома

Тепло, легко дышится, просто отделывается, недорого и удобно – такими словами описывают дома из профилированного бруса. Из этого материала быстро возводятся постройки по готовым проектам. Хотя каждый из них можно трансформировать в индивидуальный – изменить планировку, добавить окна и любой другой конструктивный элемент (эркер, террасу).

Почему профилированный брус лучше других стройматериалов?

Среди особо значимых достоинств называют следующие:

Экологичность. Отсутствие химии в составе гарантирует здоровый микроклимат. В деревянном доме меньше пыли и аллергии на нее.

Вариативность. Из деревянного бруса возводятся помещения любого формата и геометрии. Нужны оконные и дверные проемы шире или выше стандартных? Пожалуйста.

Эстетичность. Натуральная древесина не нуждается в трудоемкой отделке. Естественная текстура – это модно и презентабельно.

Многофункциональность. К деревянной стене без труда крепятся полки, перегородки, карнизы, навесная мебель.

Естественность. Пол и стены из бруса не мокнут и не промерзают. Это свойство особенно ценят мамочки – теплые одеяла, дополнительная обшивка стен и многочисленные коврики не понадобятся. По деревянному полу приятно и безопасно ходить босиком. Его можно просто покрыть лаком или покрасить или настелить напольное покрытие без дополнительного утепления.

Чем обусловлены достоинства бруса?

Реализация из бруса любого архитектурного проекта возможно благодаря следующим параметрам.

Идеальная геометрия. Прямоугольное сечение плюс ровные боковины гарантируют соблюдение заданной формы до миллиметра. Минимальные расхождения, возможные на погонажных изделиях, легко нивелируются по месту. Плотная структура. Основа строительного бруса - древесина хвойных пород. Для жилых домов используется материал естественной влажности и камерной сушки. Только дерево. Для лаг, обвязки, обрешетки, стен и перегородок используется только брус, но разной обработки. Минимальный вес. Деревянный дом намного легче кирпичного или блочного. Для него не нужен глубокий фундамент – постройка дает небольшую усадку. Ее процент учитывается при строительстве. Коттедж или дом из бруса можно возводить вблизи коммуникаций и водоемов – давление на грунт минимальное, вероятность сползания тоже. Теплоизоляция. Сама по себе древесина является теплым материалом, но усилить это свойство все равно нужно. Для этого используется льноджутовое полотно – оно выступает и в качестве компенсирующей мембраны при усадке. Торцевые стыковки по технологии «теплый угол» защищают от продувания.

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