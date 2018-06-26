С именем Дмитрия Леуса - международного инвестора и финансового эксперта прекрасно знакомы в профессиональных кругах. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в финансовой сфере и сумел запустить успешные инвестиционные стартапы, в том числе на высококонкурентном английском рынке. Сейчас Леус такой же цитируемый аналитик, как Муни или же Коланович. Наиболее важным приоритетом свой деятельности Дмитрий Исаакович считает предоставление россиянам помощи чтобы повысить их финансовую грамотность.

Аналитик имеет оригинальное мнение по поводу Брексит, с которым он делится в своем интервью Ведомостям

, в котором Дмитрий Леус коснулся вопроса английских кредитных организаций. По его мнению паспортизацию следует рассматривать как крупнейшую потерю для Великобритании. Напомним, что подобная процедура является обязательной после развода страны с ЕС.

Эксперт считает паспортизацию бизнеса важнейшим инструментом для привлечения финансовых средств на британский рынок. А потеря такого инструмента после выхода страны из евроструктур, будет для Лондона огромнейшим экономическим ударом. Дмитрий Исаакович также отмечает, что сегодня множество мировых держав завидует британской банковской индустрии. А основной причиной такой зависти является именно практика паспортизации. Свои аргументы он подтверждает выступлением Мишеля Барнье, французского политика, в котором он отметил, что Англия теряет доступ к единому европейскому рынку и рассматривать это следует как юридическую действительность. Это означает, по мнению Барнье и потерю собственных прав на паспортизацию сразу же после выхода страны из ЕС.

В результате британские поставщики могут расстаться со своими европейскими паспортами. Как поясняет Леус, благодаря паспортизации финансовая компания может быть зарегистрированной в одной из стран ЕС, однако в другом государстве предоставлять услуги не сможет. В подобных случаях иностранные организации освобождаются от необходимости подстраиваться под каждую из государств Союза. Подобная система играла огромную роль в финансовом сегменте, однако после Брексита, ее судьба станет под вопросом. Аналитик считает, что по причине возможной отмены паспортизации, в лондонском инвестиционном сообществе могут начаться серьезные катаклизмы.

В пример Дмитрий Леус приводит цифры - свыше пяти тыс. английских компаний сегодня обладают правом паспортизации. Такая процедура ежегодно приносит им свыше девяти млрд фунтов. В случае рассмотрения налога, который исходит на подобный доход, станет очевидным, что по причине отмены паспортизации начнется озабоченность и среди широкой общественности. А это будет серьезным ударом для английской экономики - заключает аналитик. Сегодня страна находится в поиске решений данного вопроса, стараясь не потерять европейских партнеров. Леус считает проблему не менее важной и для Евросоюза, который также нуждается в британском рынке не меньше.



