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Флористический бутик «Доставка цветов»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Июня 2018, 16:01
«Доставка цветов» — работает с 2012 года. Мы предлагаем покупателям доставку букетов, сладостей и подарочных аксессуаров по Москве и Московской области. Если вы хотите порадовать близких, друзей или коллег, мы к вашим услугам.
Доставка цветов по Москве и МО осуществляется 24 часа в сутки. Когда бы вам ни понадобился букет, обращайтесь — курьер привезет его в любой район столицы или за МКАД. На сегодняшний момент мы уже сделали стильные букеты из сортовых цветов для десятков тысяч заказчиков, и многие из покупателей стали нашими постоянными клиентами.
Наш магазин отличает не только круглосуточная работа, но и скорость доставки цветов по Москве и МО. При срочном заказе курьер вручит получателю букет уже через 2 часа после оформления. У нас удобные и прозрачные условия доставки:
Что мы предлагаем:
Кроме составления композиций из свежесрезанных сортовых цветов, мы занимаемся оформлением свадебных церемоний, юбилеев и других торжеств.
Наши преимущества:
Заказать цветы с доставкой можно онлайн, на сайте бутика. Мы свяжемся с вами, уточним детали, примем оплату и обговорим точное время приезда курьера. Если вы размещаете заказ на сайте, предоплату (100% стоимости) можно внести удобным вам способом — банковской картой, платежными сервисами и так далее. Также у нас есть услуга оплаты наличными курьеру при вручении цветов.
Позвоните нам или закажите букет на сайте, и наш флористический бутик подготовит для вас самые красивые цветы.
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