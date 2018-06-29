Флористический бутик «Доставка цветов»

«Доставка цветов» — работает с 2012 года. Мы предлагаем покупателям доставку букетов, сладостей и подарочных аксессуаров по Москве и Московской области. Если вы хотите порадовать близких, друзей или коллег, мы к вашим услугам.

Доставка цветов по Москве и МО осуществляется 24 часа в сутки. Когда бы вам ни понадобился букет, обращайтесь — курьер привезет его в любой район столицы или за МКАД. На сегодняшний момент мы уже сделали стильные букеты из сортовых цветов для десятков тысяч заказчиков, и многие из покупателей стали нашими постоянными клиентами.

Наш магазин отличает не только круглосуточная работа, но и скорость доставки цветов по Москве и МО. При срочном заказе курьер вручит получателю букет уже через 2 часа после оформления. У нас удобные и прозрачные условия доставки:

при заказе с 8:00 до 23:00 доставка внутри МКАД бесплатная (в ночное время — 800 рублей);

если вам нужна доставка букетов в ночное время (с 23:00 до 10:00), заказ нужно сделать до 22:00, чтобы флористы успели собрать композицию и передать ее в курьерский отдел;

доставка за МКАД оплачивается по тарифам компании — действующие расценки представлены на нашем сайте.

Что мы предлагаем:



В нашем бутике работают профессиональные, талантливые флористы, которые следят за трендами цветочной моды и с энтузиазмом относится к творческой работе. Мы слаженно трудимся, чтобы клиенты магазина получали лучшие букеты и приятные, стильные подарки. У нас широкий ассортимент:

цветочные букеты в бумажной упаковке, шляпных коробках, плетеных корзинах;

композиции из спелых фруктов в корзинах;

букеты, дополненные сладкими подарками (шоколадом, пирожными-макарун, «Рафаэлло и так далее), полностью состоящие из конфет в упаковке или «Киндер-сюрпризов»;

наборы сладостей в корзинах и коробках;

цветы с топперами, дополнениями к букету — мягкими игрушками, коробками конфет;

букеты из игрушек, авторские торты, гелиевые шары, корзины с лепестками роз и многое другое.

Кроме составления композиций из свежесрезанных сортовых цветов, мы занимаемся оформлением свадебных церемоний, юбилеев и других торжеств.

Наши преимущества:



«Доставка цветов» — бутик, в котором вы можете заказать цветы с доставкой по лучшей цене (мы работаем без посредников). Мы часто проводим акции, готовим выгодные и интересные спецпредложения. Кроме этого, у магазина «Доставка цветов» есть и другие преимущества:

обширный выбор цветов — от классических метровых сортовых роз до ультрамодных гортензий и фрезий, нежных ромашек и элегантных ирисов;

полная консультация по подбору букетов и товаров от профессиональных, доброжелательных сотрудников;

своевременная доставка — курьеры всегда пунктуальны и используют надежные схемы логистики, чтобы не опаздывать;

индивидуальный подход к каждому заказчику — в том числе система накопительных скидок и программы лояльности;

множество специальных услуг — доставка цветов по номеру телефона, сюрпризом или с сохранением анонимности отправителя, снимок букета перед отправкой, фото получателя при вручении и так далее.

Заказать цветы с доставкой можно онлайн, на сайте бутика. Мы свяжемся с вами, уточним детали, примем оплату и обговорим точное время приезда курьера. Если вы размещаете заказ на сайте, предоплату (100% стоимости) можно внести удобным вам способом — банковской картой, платежными сервисами и так далее. Также у нас есть услуга оплаты наличными курьеру при вручении цветов.

Позвоните нам или закажите букет на сайте, и наш флористический бутик подготовит для вас самые красивые цветы.