Качество постельного белья напрямую действует на характер нашего сна и ночного отдыха. Поэтому к выбору таких комплектов следует относиться с особой осторожностью и внимание. Юмекс является онлайн-магазином трикотажных и текстильных изделий, которые производятся ивановскими фабриками. Особым спросом сегодня пользуются комплекты постельного белья, которые поставляются ивановскими производителями. Они удачно сочетают в себе отличные характеристики, эстетически привлекательный вид, а также доступную стоимость.

Каталог Юмекс

В онлайн-каталоге Юмекс заинтересованные заказчики смогут найти продукцию ивановских фабрик. Постельное белье, представленное у нас, имеет разные размеры, материалы исполнения или же элементы декора и принты. Здесь вы сможете приобрести белье для подростков или же взрослых. Подростковые образцы выполнены в яркой и забавной расцветке. Наиболее практичными и недорогими моделями считаются изделия, сшитые из перкали, поплина, шуйской или же ивановской бязи. Кроме доступной стоимости они привлекают внимание отличными потребительскими характеристиками.

Элитное белье

Взыскательным потребителям наш онлайн-магазин предлагает изысканные и дорогие постельные принадлежности. Такие изделия сишты из смешанных тканей, сатина или же шелка. Среди смешанных образцов особенно интересны модели из шелка-поплина и сатина-жаккарда. Необычная фактура и эффектная расцветка такого товара непременно привлечет внимание элитных потребителей. Идеально подходят подобные комплекты в качестве подарков для родных или же близких людей.

Недорогое белье

Заинтересованные более недорогими, но качественными образцами, непременно должны уделить внимание изделиям из полисатина, который еще называют полиэстером. Несмотря на внешнее сходство с сатиновыми постельными принадлежностями, они отличаются сравнительно доступной стоимостью, хорошей воздухопроницаемостью, а также легким весом.

Оптимальный выбор

Несмотря на недорогую стоимость изделия из бязи https://umex.ru/kpb-(postelnoe-bele)-byaz отличаются своей комфортабельностью и качеством. Такой текстиль создается с использованием метода полотняного переплетения и стопроцентно состоит из хлопка. Среди изделий из бязи в Юмекс вы сможете найти товары любых размеров или же цветов. Они привлекают внимание также своей высокой гигиеничностью, практически не изнашиваются и способствуют формированию оптимального микроклимата постели.

Не менее интересны постельные принадлежности из перкаля https://umex.ru/kpb-postelnoe-bele/kpb-(postelnoe-bele)-perkal. Отличается такая ткань своими прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами. Поверхность такой материи является тактильно приятной, одаривая наш кожный покров нежными прикосновениями. Как и бязь, перкаль является хлопковой тканью с особо тонкой структурой, не в ущерб износоустойчивости.