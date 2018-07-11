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Виды крепежа для мебели

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Бизнес — 11 Июля 2018, 14:24

Именно от надежности мебельной фурнитуры зависит длительность эксплуатации оборудования, поэтому покупателям стоит обращать на нее свое внимание.

Виды крепежей

Крепеж для мебели может отличаться по тому, в какой области используется. Кроме того, его могут разделять на крепления по надежности, стоимости и сложности при монтаже. Производители готовы предложить разнообразные варианты фурнитуры. Специалисты www.rusbolt.ru предлагают рассмотреть самые популярные варианты:

  • Мебельный уголок считается самым недорогим вариантом, который необходим для соединения мягкой и корпусной мебели. Такой способ крепежа будет очень удобным при установке. Такие детали могут иметь разную форму, а также отличаться по размеру, материалам и стоимости. Главным достоинством такого крепежа будет его надежность.
    Мебельный крепеж угловой
  • Конфирмат представляет собой шурупную стяжку, которая отличается невысокой ценой и практичностью. Преимуществами такого крепежа для мебели будет его устойчивость к механическому воздействию. Для монтажа детали не нужно применять сверление отверстий в мебели, для этого используется специальное для конфирмата сверло. Использоваться этот вариант крепежа может как для деревянных изделий, так в том числе и для мебели, сделанной из ДСП. Чтобы сделать конфирмат более незаметным, специалисты используют заглушку.
  • Рафикс применяется профессионалами с целью соединения 2-х деталей конструкции. Также его используют в качестве держателя для полок. Установка такого крепежа является более простой, чем работа с минификсом, так как во время установки необходимо всего два отверстия и менее точная сверловка. Преимуществами рафикса в том, что есть возможность подобрать цвет крепежа в зависимости от оттенка мебели. Кроме того, мебель может многократно собираться и разбираться, не причиняя вреда соединению. Недостатком крепежа будет высокая стоимость, по сравнению с другими вариантами креплений.
  • Минификс необходим для соединения деталей под прямым углом. Но существуют и другие варианты такой стяжки, которые дают возможность соединения под различными углами. Главными недостатками крепежа будет его высокая стоимость и необходимость идеально точного сверления. Но специалисты продолжают использовать данное крепление за счет его быстрого монтажа, скрытого внешнего вида, а также благодаря возможности постоянно разбирать конструкцию, не причиняя оборудованию вреда.
  • Чопик или шкант требует высокого мастерства в работе, так как все манипуляции должны быть предельно точными. Сам крепеж представляет собой деревянный стержень цилиндрической формы из дерева или пластмассы. Чаще всего его крепят на клей ПВА, но можно обойтись и без него. Первый вариант будет более надежным, то разобрать мебель уже не получится. Шток применяется в качестве дублирующего элемента при сборке мебельного оборудования на минификсах. Основными достоинствами использования соединения будет невысокая стоимость и скрытое соединение.
  • Одним из самых популярных крепежей будет саморез, который активно используется и при монтаже мебели. Он является альтернативой межсекционной стяжки. Несмотря на то, что крепление саморезом считается слабым, его активно используют из-за дешевизны и высокой скорости монтажных работ.
  • Межсекционная стяжка применяется с той целью, чтобы соединения секций плотно прилегали друг к другу. Использование крепежа будет популярным среди специалистов высокого уровня.


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