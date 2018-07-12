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«Издательство Просвещение» повышает квалификацию педагогов

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Бизнес — 12 Июля 2018, 10:28

Говоря о необходимости совершенствования образовательного процесса, большинство представляет себе качественные учебники, оснащенные по последнему слову техники школы и строгий контроль за успеваемостью

При этом многие часто забывают, что самую большую ответственность за подготовку нового поколения к жизни в обществе несут педагоги. Именно поэтому вопрос необходимости профессионального роста учителей отдельно отмечен в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ключевая формулировка: «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций».

АО «Издательство Просвещение» - крупнейший образовательный интегратор и поставщик учебной и методической литературы уже несколько лет работает над этим вопросом. Педагогам предлагаются новые методики и инструменты как для профессионального совершенствования, так и для необходимой переподготовки. Наиболее проблемная зона - предметная подготовка педагогов, считают специалисты Издательства «Просвещение». А конкретно - недостаток опыта по обучению школьников на практике. Именно здесь в первую очередь проводится работа. «Особые усилия будут направлены на формирование у педагогов универсальных компетенций, умений работать с использованием цифровых образовательных ресурсов, освоение ими методик преодоления учебной неуспешности, развития интереса и мотивации к обучению у детей. В результате к 2024 году профессия учителя войдет в пять наиболее привлекательных, все педагоги будут сертифицированы для работы в цифровой образовательной среде», - объясняет Михаил Кожевников, первый вице-президент АО Издательство «Просвещение».

Не случайно АО «Издательство Просвещение» обозначает своим самым приоритетным направлением проект «Техносфера». Он направлен на повышение квалификации учителей химии и биологии, работающих в медицинских классах, а также на учителей физики, работающих в инженерных классах и педагогов, работающих со школьниками в конвергентных лабораториях, на IT-полигонах и в робототехнических пространствах. В рамках «Техносферы» учителя получат возможность пройти специальные курсы по информационной грамотности и по современным цифровым технологиям, применяемым в обучении. Здесь им будет предоставлена информация о возможностях и перспективах использования электронных ресурсов.

Другим приоритетным направлением по повышению квалификации педагогов АО «Издательство Просвещение» считает усиление языковой компетенции преподавателей английского языка. В рамках этой задачи в сентябре-декабре 2017 года была проведена особая программа дополнительной переподготовки для учителей Московской области под названием «Совершенствование коммуникативной и методической компетенций учителей английского языка (уровни коммуникативной компетенции В1-В2; В2-С1)». Курс состоял из 96 академических часов, разделённых на 72-х часовой модуль дистанционного обучения и 24-х часовой модуль очных методических семинаров.

К обучению были привлечены ведущие специалисты из самых эффективных российских онлайн-школ. Преподавателям, проходящим цикл переквалификации, была предоставлена неограниченная возможность общения с носителями языка. После завершения курсов преподаватели показали более успешные результаты в обучении школьников. Это особенно важно, учитывая введение обязательного ЕГЭ по английскому языку в 2022 г. В дальнейших планах АО «Издательство Просвещение» - провести обучение для преподавателей других регионов РФ.

Отдельно стоит отметить и другую многообещающую программу АО «Издательство Просвещение», реализуемую при поддержке Института образования Высшей школы экономики. Она связана с переподготовкой руководителей и экспертов-аналитиков в области образования. В первую очередь программа рассчитана на учителей, специалистов институтов развития образования, предпринимателей, задействованных в развитии образовательного бизнеса.

Суть обучения заключалась в развитии предпринимательского мышления, систематизации знаний о возможностях и необходимых шагах при работе с образовательной системой. В программу курса входило обучение навыкам управления проектами, формирования команд, бизнес-планированию.

Курс проводили передовые специалисты в области образования. Среди них - сотрудники Института образования ВШЭ Алексей Майоров, Сергей Заир-Бек, Кирилл Митрофанов, а также директор Центра развития лидерства в образовании Павел Сергоманов, руководитель Центра исследований современного детства Катерина Поливанова, директор Лицея ВШЭ Дмитрий Фишбейн и президент АО «Издательство Просвещение» Владимир Узун. По окончании курса участникам была предоставлена возможность защитить выпускные проекты по абсолютно различным темам – от учебного курса по биохимии до системы поддержки начинающих преподавателей.

«Участники программы действительно представили хорошие интеллектуальные продукты, которые могут найти реальное воплощение. Самое главное – они знают, как запускать бизнес-проекты в системе образования, реализовывать их с «предпринимательской», а не затратной логикой на практике. Соединяя в одну группу людей от бизнеса и от образования, мы усиливаем образовательный эффект с помощью установления новых профессиональный коммуникаций»,- поделилась вице-президент АО «Издательство Просвещение» Виктория Копылова.

АО «Издательство Просвещение» после издания Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» планирует внести изменения также и в методические пособия для преподавателей. Отдельный акцент будет сделан на работе с одарёнными детьми.



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