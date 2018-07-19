Папка для бумаг - порядок в документации

Документы нужно хранить в папках - специальных или обычных. Кто не следит за порядком и жалеет денег на приобретение важного атрибута, пусть не жалуется на неприглядность бумаг и хаотичность их расположения.

Сегодня дефицита на папки нет, наоборот, широчайший ассортимент - http://www.interflag.ru/products/biznes-aksessuary-iz-kozhi/papki/, разнообразие моделей, современный дизайн и материал для верха.

Есть ли правила в выборе папок?

Главное и единственное правило – какой цели будет служить папка. Если для рядового случая, когда в ней будут хранится второстепенные архивные бумаги, а сама она будет задвинута подальше на полку, то внешний вид не играет роли, выбор отталкивается только от цены.

А вот для презентабельности, для подачи документации начальству уже стоит подумать о внешнем виде вместилища.

Материал для изготовления папок

Пластик. Окрашивается в разный цвет или оставляется прозрачный. Папка для бумаг из этого материала прочная, надежная защита от влаги, сминания. Разные формы изделия и разный способ крепления листов внутри.

Строгой формы, прочные папки из картона. Отличает их наличие внутри металлических скоб или скоросшивателей. Осталась и привычная форма с завязочками. Формат стандартный – для бумаг А 4. Минус папки – недолговечность. Плюс – самый дешевый вариант.

Кожаная папка – несмотря на высокую стоимость, самый разумный выбор. И по прочности она лучшая, и по представительности, и имидж, и статус. На подарок, опять же, оптимальный вариант.

Выбор папки по типу застежки

На резинках. Как ни странно, самый популярный и востребованный вид. Почему так? Скорее всего из-за удобства хранения документации в незакрытом виде, ведь резинка плотно и прочно удержит поля. Такие застежки бывают у пластиковых изделий. Зажим. Удобная для хранения большого количества документации, можно быстро открепить любой лист, достаточно разжать зажим. Удобные, но пока не такие востребованные – с кольцами. Они дают быстрый доступ к нужному документу. Змейка или молния. Удобная, надежно защищает от утери документов, от внешних воздействий. Минус, неосторожное открывание или неаккуратное вложение листов приводит к «покусанным» краям документа. Тесемочки. Это классическая застежка бумажного канцтовара. Обычно используют для хранения личных дел, всякой детской мелочевки. Кнопки. Их ставят на изделия из пластика. Это одноразовый, недолговечный и дешевый вариант.