19
июля 2018
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Папка для бумаг - порядок в документации

Папка для бумаг - порядок в документации

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Июля 2018, 09:34

Документы нужно хранить в папках - специальных или обычных. Кто не следит за порядком и жалеет денег на приобретение важного атрибута, пусть не жалуется на неприглядность бумаг и хаотичность их расположения.

Сегодня дефицита на папки нет, наоборот, широчайший ассортимент - http://www.interflag.ru/products/biznes-aksessuary-iz-kozhi/papki/, разнообразие моделей, современный дизайн и материал для верха.

Есть ли правила в выборе папок?

Главное и единственное правило – какой цели будет служить папка. Если для рядового случая, когда в ней будут хранится второстепенные архивные бумаги, а сама она будет задвинута подальше на полку, то внешний вид не играет роли, выбор отталкивается только от цены.

А вот для презентабельности, для подачи документации начальству уже стоит подумать о внешнем виде вместилища.

Материал для изготовления папок

  • Пластик. Окрашивается в разный цвет или оставляется прозрачный. Папка для бумаг из этого материала прочная, надежная защита от влаги, сминания. Разные формы изделия и разный способ крепления листов внутри.
  • Строгой формы, прочные папки из картона. Отличает их наличие внутри металлических скоб или скоросшивателей. Осталась и привычная форма с завязочками. Формат стандартный – для бумаг А 4. Минус папки – недолговечность. Плюс – самый дешевый вариант.
  • Кожаная папка – несмотря на высокую стоимость, самый разумный выбор. И по прочности она лучшая, и по представительности, и имидж, и статус. На подарок, опять же, оптимальный вариант.

Выбор папки по типу застежки

  1. На резинках. Как ни странно, самый популярный и востребованный вид. Почему так? Скорее всего из-за удобства хранения документации в незакрытом виде, ведь резинка плотно и прочно удержит поля. Такие застежки бывают у пластиковых изделий.
  2. Зажим. Удобная для хранения большого количества документации, можно быстро открепить любой лист, достаточно разжать зажим.
  3. Удобные, но пока не такие востребованные – с кольцами. Они дают быстрый доступ к нужному документу.
  4. Змейка или молния. Удобная, надежно защищает от утери документов, от внешних воздействий. Минус, неосторожное открывание или неаккуратное вложение листов приводит к «покусанным» краям документа.
  5. Тесемочки. Это классическая застежка бумажного канцтовара. Обычно используют для хранения личных дел, всякой детской мелочевки.
  6. Кнопки. Их ставят на изделия из пластика. Это одноразовый, недолговечный и дешевый вариант.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +24 +26
вечером +20 +22 ночью +18 +20
Котировки
USD ЦБ РФ 62,9006 0.4654
EUR ЦБ РФ 73,1345 -0.1082

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp