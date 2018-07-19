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Папка для бумаг - порядок в документации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Июля 2018, 09:34
Документы нужно хранить в папках - специальных или обычных. Кто не следит за порядком и жалеет денег на приобретение важного атрибута, пусть не жалуется на неприглядность бумаг и хаотичность их расположения.
Сегодня дефицита на папки нет, наоборот, широчайший ассортимент - http://www.interflag.ru/products/biznes-aksessuary-iz-kozhi/papki/, разнообразие моделей, современный дизайн и материал для верха.
Есть ли правила в выборе папок?
Главное и единственное правило – какой цели будет служить папка. Если для рядового случая, когда в ней будут хранится второстепенные архивные бумаги, а сама она будет задвинута подальше на полку, то внешний вид не играет роли, выбор отталкивается только от цены.
А вот для презентабельности, для подачи документации начальству уже стоит подумать о внешнем виде вместилища.
Материал для изготовления папок
Выбор папки по типу застежки
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