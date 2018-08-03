Увлекательная история. В Москве идут экскурсии по городу для школьников

С июля по сентябрь для московских школьников будут проводиться бесплатные мультимедийные экскурсии по столице.

Внешний образ современной Москвы — это сочетание архитектурных стилей разных эпох, в которых отражается многовековая история города. Российская столица постоянно меняется, развивается и трансформируется. Экскурсии по городу помогут понять, как небольшое селение превратилось в столицу огромного государства. Также, гуляя по городским улицам, школьники смогут понять закономерность хаотичной на первый взгляд застройки, и узнать, кто раньше жил в современных кварталах. Возможностей изучить лучше родной город много — от посещения экскурсий с гидами до участия в мультимедийном проекте издательства «Просвещение».

Древние районы столицы

Москва — это не только Кремль и Красная площадь, это много других не менее известных улиц, парков и площадей. Например, Мясницкая улица — это яркое воплощение сложной и интересной истории столицы. Улица отличаются смешением архитектурных стилей разных эпох, здесь соседствуют купеческие здания XVIII века и построенный в конце XIX века магазин «Чай-кофе», украшенный яркими китайскими орнаментами.

Ивановская горка и Китай-город — один из самых древних районов Москвы. Здесь в нескольких улицах вмещена практически вся история столицы. Также интересны улицы Маросейка и Покровка, с этими уголками старой Москвы связаны многочисленные культурные сюжеты. Например, привычное название Маросейка образовалось от располагавшегося на этой улице Малороссийского подворья. А Покровка сразу же напомнит об известном фильме Михаила Козакова «Покровские ворота».

Армянский переулок — один из самых богатых историческим и культурным содержанием уголков города. Например, в усадьбе Лазарянов-Лазаревых сейчас расположен Лазаревский институт восточных языков.

Посмотреть на Москву другими глазами

Чтобы заинтересовать современных школьников историей старой Москвы, Издательство «Просвещение» разработало мультимедийный проект — интерактивная экскурсия «Эпохи Просвещения: путешествие во времени». Во время аудиоспектакля школьники вовлекаются в процесс исследования, поиска и наблюдения за развитием образования и науки на протяжении XVI-XXI веков. Пешеходная экскурсия рассчитана на 1,5 часа. Школьники пройдут по улицам района Ивановской горки и Китай-города, Покровке, Маросейке, Мясницкой улице, побывают в Армянском переулке и на Славянской площади. А закончится экскурсия в недавно открытом парке «Зарядье».

Использование старинных фотографий сделает факты из учебника истории реальными событиями. Школьники узнают о том, как жили их предки, познакомятся с особенностями быта, смогут понаблюдать, как менялась жизнь столицы на протяжении пяти веков. За каждым домом и каждой улицей по маршруту стоит собственная интересная история, которая рассказывается школьникам.

«Современные школьники привыкли получать информацию из многих источников сразу, они быстро переключаются между реальным и виртуальным мирами. Такие экскурсии по- максимуму используют мультимедийную подачу материала, говорят со школьниками на одном языке. Они представляют совершенно новый формат изучения истории и других дисциплин, который поможет лучше узнать свой город и посмотреть на него другими глазами», — рассказал первый вице-президент АО «Издательства Просвещение» Михаил Кожевников. Позаботились организаторы из «Издательства Просвещение» и о безопасности школьников: каждую группу из 30 человек сопровождают кураторы, которые направляют и помогают участникам экскурсии. Записаться на нее можно со среды по воскресенье. Проект продолжит работу до сентября.



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