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Отследить посылку Почты России — найдите самый удобный способ

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Бизнес — 9 Августа 2018, 12:39

Уже давно российские шопоголики, чтобы отправиться за покупками в другую страну, избавлены от необходимости оформлять загранпаспорт и получать визу. Погрузиться в мир зарубежных новинок можно без лишних финансовых и временных затрат. Просто откройте сайт привлекающего вас маркета, отберите интересующие товары и оплатите заказ. Далее дело за малым — нужно дождаться, когда отправления прибудут по вашему адресу, чтобы оценить их особенности и преимущества. А это будет нескоро — иногда между оплатой и получением продукции проходит несколько недель или даже месяцев. Как тут не нервничать и сохранять спокойствие во время такого долгого ожидания? Чтобы понапрасну не терзать себя сомнениями, отследите посылку от Почты России и любого другого оператора. Это можно сделать на любом специализированном сайте — просто укажите в поисковом окне трекинг-код покупки, отправьте его на проверку и в течение минуты получите результат отслеживания. В отчете будут указаны все преодоленные промежуточные пункты и актуальный статус отправления.

Отследить посылку Почта России можно на собственной официальной странице. Но для регулярного мониторинга больше подходит сервис ГдеПосылка.ру, поскольку он позволяет проверять заказы автоматически. То есть пользователь регистрируется или заходит через учетную запись социальной сети, сохраняет в аккаунте трек-коды и получает сведения о приобретениях в виде писем на электронный ящик. В зависимости от используемой версии сервиса новости могут приходить сообщениями в Телеграм, мобильными оповещениями или всплывающими диалоговыми окнами в браузере. Так вы не пропустите информацию о доставке покупки и узнаете все о ее передвижении в режиме реального времени. Количество товаров, которые можно таким способом проконтролировать, не ограничено. Если их окажется слишком много, то есть возможность присвоить идентификаторам уникальное название, с помощью которого вы легко поймете, о каком заказе идет речь в письме.

На GdePosylka вы сможете не только отследить посылки от Почты России, но и узнать немало полезной информации. Например, выяснить сведения о конкретном почтовом отделении, куда планируется доставка товара — на сайте имеется полный перечень пунктов обслуживания. На странице каждого из них вы найдете сведения о графике их работы, контактных данных, адресах и другую информацию. Так вы сможете без проблем прийти в удобное время, чтобы получить свои отправления. Также здесь предусмотрен форум, где пользователи проекта задают вопросы касательно мониторинга идентификаторов и общаются с другими покупателями. Пользуйтесь удобным бесплатным ресурсом и не волнуйтесь о своих обновках!



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