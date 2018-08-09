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Отследить посылку Почты России — найдите самый удобный способ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Августа 2018, 12:39
Уже давно российские шопоголики, чтобы отправиться за покупками в другую страну, избавлены от необходимости оформлять загранпаспорт и получать визу. Погрузиться в мир зарубежных новинок можно без лишних финансовых и временных затрат. Просто откройте сайт привлекающего вас маркета, отберите интересующие товары и оплатите заказ. Далее дело за малым — нужно дождаться, когда отправления прибудут по вашему адресу, чтобы оценить их особенности и преимущества. А это будет нескоро — иногда между оплатой и получением продукции проходит несколько недель или даже месяцев. Как тут не нервничать и сохранять спокойствие во время такого долгого ожидания? Чтобы понапрасну не терзать себя сомнениями, отследите посылку от Почты России и любого другого оператора. Это можно сделать на любом специализированном сайте — просто укажите в поисковом окне трекинг-код покупки, отправьте его на проверку и в течение минуты получите результат отслеживания. В отчете будут указаны все преодоленные промежуточные пункты и актуальный статус отправления.
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