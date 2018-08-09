Продукция, выпускаемая под маркой Rockwool отличается непревзойденным качеством и демократичной стоимостью. Компания занимается производством минераловатной плиты, используемой с целью утепления помещений, производственных объектов или же квартир. Продукция данной марки появилась в далеких семидесятых годах прошедшего столетия. Начиная с тех времен бренд Rockwool успел стать одним из лидирующих в строительной сфере. Сегодня утеплитель данной марки считается лучшим среди аналогов, выпускаемых конкурентами.

Ассортимент OSBPlyta

Наш онлайн-магазин предлагает желающим купить утеплитель Rockwool по наиболее доступной стоимости. В соответствующей категории нашего официального веб-ресурса вы сможете найти богатейший выбор разновидностей утеплителя. При этом весь товар, размещенный в нашем виртуальном каталоге отличается полным соответствием нормативной документации. Утеплитель данной марки полностью лицензирован и может быть применен даже в помещениях, где требуется соблюдение максимальных санитарных требований. Среди таких помещений можно выделить:

- санаторные здания;

- детские лечебницы;

- пункты общепита;

- клиники;

- медицинские учреждения.

Преимущества теплоизоляции Роквул

Использовать теплоизоляцию данной марки можно фатктически на любом строительстве или же объекте. Укладывается данная марка утеплителя под напольными покрытиями в лоджиях, на верандах, а также на балконах. Вместе с этим подобная теплоизоляция применяются в любом жилом помещении, при установке кровли, создании перегородок или же стен, для утепления каркасов или же в отделке мансард.

Материалы Роквул

Уникальный состав минерального утеплителя марки Rockwool обеспечивает идеальную тепло- или же звукоизоляцию в помещениях тхнологического характера и производственных предприятиях. Изготавливается такой утеплитель на основе базальтовых волокон и отличается от аналогов:

- невысокой стоимостью;

- огнеустойчивостью;

- биологической безопасностью;

- долговечностью;

- износостойкостью.

Приобретение утеплителя Роквул позволяет заказчикам сэкономить существенные суммы. При этом вы получаете материал с великолепными рабочими характеристиками и продленным сроком службы.

Преимущества утеплителя

В процессе укладки минерального утеплителя Роквул мастера не нуждаются в специальных креплениях. Также не нужны особые навыки или же подготовительные работы. Необходимо особо отметить устойчивость материалов утеплителя к воздействию прямого огня. Данный материал способен выдержать 1000-градусную жару и воздействие прямого пламени. Поэтому возгорание такого минерального материала невозможно, также как и задымление. Именно поэтому утеплитель Rockwool особо востребован на объектах, требующих соблюдения повышенных норм пожаробезопасности. Кроме этого, в минвате этой марки не образовываются различные бактерии или же грибки. Ее не любят различные разновидности грызунов, а также насекомых. Чтобы сохранить теплоизоляционные качества материала нет нужды в ее дополнительной обработке.



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