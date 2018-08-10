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Где заказать перевозку груза в Москве?

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

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Бизнес — 10 Августа 2018, 23:18

Организация грузоперевозок - дело ответственное, требующее участия профессионалов, обладающих соответствующими знаниями и практическим опытом. Поэтому прежде всего необходимо позаботиться о выборе надежной транспортной компании, предлагающей грузоперевозки. Особенно такой выбор осложнен в столичном регионе, где очень много подобных компаний, предлагающих услуги по грузоперевозкам. Однако качество предоставляемых ими сервисов - далеко от совершенства. Следовательно, нельзя довериться первому же встречному, предлагающему перевезти драгоценный груз по назначению.

Фианит https://www.fianit-avto.ru/ отличается от конкурентов высококачественным сервисом по выполнению любых грузоперевозок автотранспортом. Связаться с операторами Фианита желающие могут по номеру 8 (495) 506-52-93. Она обслуживает весь столичный регион, доставляя грузы даже в наиболее отдаленные города или же населенные пункты. Сервисом грузоперевозчика могут воспользоваться не только юр. лица, но и частные заказчики. Прекрасно налаженная командная работа, инновационные подходы, оперативность и отработанные годами маршруты позволяют обслуживать клиентуру на высочайшем уровне.

Сейчас услугами Фианит пользуются ведущие столичные онлайн-магазины, дистрибьюторские компании, а также крупнейшие торговые сети. При этом подобное сотрудничество стало уже регулярным. Транспортная компания внимательно следит за состоянием собственного автопарка, который состоит из специально оборудованных и современных модификаций грузового автотранспорта. Следует особо отметить, что показатель грузоподъемности таких моделей достигает двадцати тонн. Это позволяет специалистам компании решать транспортные задачи любой сложности.

В Фианит-Авто можно заказать квартирный или же офисный переезд, не беспокоясь о сохранности и безопасности перевозимых грузов. Грамотные специалисты позаботятся о качественной и бережной погрузке любых мебельных изделий и их качественной доставке по новому адресу. Кроме этого компанией выполняются доставка негабаритных грузов или же промышленных товаров огромными оптовыми партиями. Современная логистика считается особой областью знаний. Более того, ее можно сравнить с наукой, которой команда Фианит владеет прекрасно. Именно поэтому торговые сети или же объекты заказывают логистические услуги именно здесь, получая снабжение своих филиалов максимально оперативно, безо всяких задержек, а также проволочек.

С особым вниманием транспортная компания относится к процессу выбора персонала. Поэтому в Фианите работают исключительно высококвалифицированные грузчики, диспетчеры, шофера, которых смело можно назвать настоящими профессионалами собственного дела. Каждый из них нацелен на результативность предоставляемых услуг и удовлетворение запросов клиентуры. Здесь всегда четко соблюдаются намеченные сроки, а заказчики получают удобный сервис, который основывается на ответственности и трудолюбии каждого сотрудника. По этой причине количество постоянных заказчиков Фианит безудержно растет, а ее сеть стремительно расширяется.

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