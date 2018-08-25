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Бизнес — 25 Августа 2018, 19:49

Выбор и выгодное приобретение квартиры, особенно в столице - дело достаточно сложное. Множество риелторов и агентств недвижимости предлагают сейчас свои посреднические услуги, искусственно завышая стоимость квартир. А для покупателей подобные предложения невыгодны и неприемлемы. Поэтому, чтобы не терять времени и средств лучше всего сразу же обратиться к надежному застройщику, который предложит реальные цены и сдаст ключи безо всяких проволочек или же задержек. Именно таким застройщиком является РК Строй, занимающийся крупными строительными проектами как в столице, также и иных городах страны.

Если вы ищете доступные квартиры в Москве, непременно следует заглянуть на официальный веб-ресурс РК Строй. Компания предлагает любые типы апартаментов по доступной стоимости от застройщика. Она является участником государственной программы, имея свои представительства в двенадцати регионах страны. Среди проектов РК Строй можно найти многоэтажные корпуса и жилкомплексы в наиболее престижных и доступных районах столицы. Выбрать подходящую квартиру желающие смогут в онлайн-режиме, установив контакт непосредственно с представителями застройщика. 

На официальном веб-сайте компании представлены все готовые и строящиеся объекты столицы, Питера или же иных российских городов. Если вам понравится любая из этих квартир можно легко связаться с офисом продаж, заказывая услуги прямо онлайн. РК Строй предлагает своей потенциальной клиентуре жилье эконом-класса, которое отличается доступной стоимостью и удобством приобретения. К примеру, любой желающий сможет воспользоваться выгодной ипотекой РК Строй, которая начинается с шести процентов годовых. 

Сегодня общая сумма плана финансирования компании достигает пятидесяти млрд. руб. В активе застройщика сто тридцать корпусов с трехлетним строительным планом. В прошедшем году РК Строй удалось сдать более ста своих жилкомплексов, а количество построенных квартир, которые рассчитаны на сто тыс. жильцов, достигает тридцати семи тыс. Отсюда около тридцати квартир передано участникам строительства. Сейчас на компанию трудится более 3300 высококвалифицированных специалистов. В ближайшие месяцы застройщик планирует сдать новые корпуса, с перечнем которых желающие смогут ознакомиться на веб-портале РК Строй. 

Для удобства поиска подходящего жилья на портале застройщика размещен алгоритм фильтра. Воспользовавшись им, заинтересованные виртуальные посетители смогут подобрать квартиру по различным регионам или же городам. Здесь же представлена информация по выгодным и доступным ипотечным пакетам, благодаря которым будущие домовладельцы существенно упростят процесс оплаты по выгодному для них графику и процентным ставкам. РК Строй сегодня считается одним из наиболее продвинутых компаний в сегменте строительства, соответственно и спрос на квартиры этого застройщика стремительно растет.

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