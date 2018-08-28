Наша онлайн-площадка создана с целью реализации музыкальных виниловых пластинок, дисков формата Blu-Ray и DVD, бокс-сетов или же компакт-дисков. Настоящие меломаны стремятся наслаждаться качественными записями, выполненными в любом из перечисленных форматов. Поэтому они с удовольствием заказывают виниловые пластинки или же компакт-диски у нас по наиболее доступной для них стоимости. Среди ассортиментного ряда Винилотека, вы найдете записи, выполненные в студиях независимых студий, таких как Fat Cat, Harmonia Mundi, BCD, а также крупнейших компаний - Sony Music или же Warner Music.

Наш онлайн-магазин имеет собственное складское хозяйства, где и размещена вся предлагаемая нами продукция. Находится она в столице. Поэтому доставки мы осуществляем без каких-либо задержек или же опозданий. В случае заказа любого диска в Винилотеке

, мы бережно его упакуем и обеспечим оперативную доставку всего за одни сутки после оформления вами онлайн-заявки. Следует особо отметить, что у любого меломана имеется возможность заказа даже тех альбомов, которые временно отсутствуют на нашем складе или же официально еще не были изданы.

В каждом описании размещенного у нас альбома заинтересованная клиентура обнаружит опцию под заказ, воспользовавшись которой можно приобрести товар. Мы предлагаем вам безопасный и простой способ заказа редких дисков, имеющихся в нашем онлайн-каталоге, однако отсутствующих временно на нашем столичном складе. Доставка подобных альбомов осуществляется со складских хозяйств наших иностранных партнеров. Заказчики освобождены от таких формальностей, как процедура таможенного оформления или же сохранность посылки. Все перечисленные работы наша профессиональная команда берет на себя.

Еще одним сервисом, который мы внедрили в нашем онлайн-магазине является предзаказ. Благодаря ему вы сможете скрасить момент ожидания выбранного вами альбома любимого исполнителя. Кроме этого вы гарантированно можете рассчитывать на получение релиза сразу же после официального выхода диска. Приобрести подобные альбомы вы сумеете гораздо раньше, чем они появятся в наземных оффлайн-магазинах. Однако для этого необходимо выполнить предоплату с использованием банковской карточки на нашем официальном веб-ресурсе. При оформлении предварительного заказа действует трехпроцентная скидка.