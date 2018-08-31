Страхование активного и экстремального отдыха от СК «Согласие».

Кто не представляет свой летний отдых без ласкового моря и долгого лежания на пляже, кому-то нравится изучать новые места и гулять по городам. И, наконец, особая группа путешественников предпочитает активный отдых. Диапазон активности очень широк – от невинного катания на велосипеде, до покорения опасных вершин альпинистами. Разумеется, чем бы ни занимался турист на отдыхе, ему важно иметь надежную страховку, которая обеспечит надлежащую медицинскую помощь и другую поддержку по необходимости.

Идя навстречу желаниям своих клиентов, особые полисы для активного отдыха предлагает страховая компания «Согласие».

В первую очередь, стоит упомянуть полис, включающий страхование занятий активным отдыхом, в который входит катание на велосипеде, водном транспорте, поездки на животных, посещение аттракционов и многое другое. Большинство самых экзотических приключений доступно с этой страховкой от СК «Согласие».

Специальный полис для занятий дайвингом покрывает, помимо всего прочего, специфическую медицинскую помощь с использованием барокамеры.

Страховка для занятий зимними видами спорта охватывает все самые известные виды активности – горные лыжи, сноубординг, санный спорт, фигурное катание, хоккей и многое другое.

Наконец, полис для экстремального спорта объединяет все самые опасные и рискованные виды активности, среди которых альпинизм, авиаспорт, сёрфинг, горнолыжный спорт на особо опасных трассах, а также современные треккинг и урбан эксплорейшн.

Кроме основных условий, последние три типа страховки покрывают расходы на поисково-спасательные операции, включая авиа поиск.

Не удивительно, что о перечисленных специальных полисах от СК Согласие, отзывы говорят с особой благодарностью, ведь с ними в самых экстремальных условиях человек чувствует себя надежно защищенным даже на территории другой страны.

Так, например, совсем недавно компания «Согласие» участвовала в операции по спасению известного альпиниста Александра Гудкова, оплачивая необходимые поисковые мероприятия, а также всю медицинскую помощь, которую сейчас оказывают спасенному альпинисту.

Любой экстрим становится безопаснее, когда человека в нем сопровождает страховка от СК «Согласие». Мнение клиентов и многочисленные репортажи о помощи туристам подтверждают, что на нее можно положиться даже в самых сложных ситуациях.