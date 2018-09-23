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Elim’s Band: корпоративы

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Бизнес — 23 Сентября 2018, 12:00

Создание непринужденной атмосферы и отличного музыкального сопровождения на корпоративах является основным видом деятельности Elim’s Band, которая является столичной кавер-группой. Она помогает организовать музыкальную программу для офисных мероприятий, используя передовые подходы и решения. Выступления музыкальной кавер-группы на корпоративах радует присутствующих, поднимая настроение и доставляя им невероятное удовольствие. Они наслаждаются живым исполнением, оригинальной аранжировкой и тщательно отобранными лучшими мировыми хитами с заводными ритмами. Elim’s Band на корпоративных вечеринках - всегда желанный гость, радующий публику яркой музыкой своего богатого репертуара.

Ежегодно компании, базирующиеся в столице, устраивают по три или же четыре торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, дням рождения ТОП-менеджеров или же общим праздникам, таким как новогодние или же женски праздники. Подобные торжества сплачивают команды, поднимая мотивацию сотрудников. Организацию подобных мероприятий доверяют либо сотрудникам, либо event-агентствам. Первоочередной задачей любого организатора является правильный выбор ведущего, а также музыкального сопровождения. Многолетний опыт выступления Elim’s Band на подобных мероприятиях принес кавер-группе огромный опыт. Поэтому мы прекрасно знаем, как добиться раскрепощения публики и создать атмосферу, в которой сотрудники сумеют непринужденно общаться.

Чтобы воспользоваться подобной возможностью, достаточно посетить официальным веб-ресурс http://www.elimsband.ru/kaver_gruppa_na_korporativ/ группы и оформить онлайн-заявку. Приглашая группу на корпоратив можно не сомневаться, что коллектив компании станет более сплоченным, появится командный дух, поднимется мотивация. От организаторов потребуется лишь правильный выбор репертуара. В данном вопросе следует быть особо осторожным, так как неправильный выбор хитов может привести к недовольству коллег. В подобных случаях мы опираемся на собственный опыт, предлагая заказчикам лучшие варианты. 

В качестве оплаты мы принимаем как безналичный, также и наличный расчет. Кроме этого наши услуги доступны и на бартерных условиях. Нашими основными заказчиками являются крупные корпорации, с которыми мы работаем на договорной основе. Любой наш потенциальный клиент может рассчитывать на качественное музыкальное оформление корпоративных мероприятий, а также полное исполнение взятых нами обязательств. Сотрудничая с нашей кавер-группой начальство всегда остается довольным. В случае необходимости мы доставляем на площадку все необходимое оборудование. 

Прежде чем приступить к процедуре оформления заказа, необходимо удостовериться, что к дате, которой вы планируете назначить корпоратив наша группа будет свободной. Мы никогда не назначаем несколько выступлений в течение одних суток. Кроме этого необходима встреча с руководителем группы, с которым вы утвердите программу и выберите наиболее подходящие хиты. После этого вы сможете расслабиться и ждать даты мероприятия без каких-либо волнений или же опасений.

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