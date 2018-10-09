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Медицинские книжки

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Октября 2018, 22:04

Наш медцентр предлагает желающим официальные услуги по оформлению медкнижек в столице. Воспользоваться нашими услугами можно прямо онлайн, с помощью веб-ресурса медцентра Специальный. У нас работают только высококвалифицированные медики, отличающиеся доброжелательным отношением и пониманием проблем или же нужд каждого заказчика. Мы предлагаем гарантию качества сервиса, проверенную годами. Наш медцентр является аккредитованным филиалом ФГУЗ, который ранее назывался Госсанэпидемнадзором. Мы проводим медицинские комиссии вместе с санитарно-гигиенической аттестацией декретированного персонала. 

Поэтому любая медицинская книжка, выданная нашим медцентром является легальной и подлинной. Изготовление такого важнейшего документа, как медкнижка необходимо доверить медицинскому учреждению, имеющему законные права на их оформление и выдачу. Именно такой оргнизацией является наш медицинско-диагностический центр. Здесь любой желающий сумеет пройти медкомиссию и получить официальную медкнижку. Также мы предлагаем продление гигиенической аттестации. В нашем медцентре возможно проводить периодические медицинские анализы или же осмотры. 

Все медкнижки, выдаваемые нашим центром зарегистрированы в едином столичном реестре. Подобные книжки необходимы каждому сотруднику предприятия, занимающейся хранением, реализацией, изготовлением или же транспортировкой продуктов питания. Также без данного документа не обойтись работникам сфер промышленной торговли или же коммунально-бытового обслуживания, сотрудникам детсадов или же яслей. В медкнижках нуждаются и представители образовательных учреждений, канализационных сетей, транспортных предприятий. Необходимо знать, что это официальный документ, поэтому в случае его отсутствия в процессе работы, вас могут привлечь к уголовной ответственности. 

На изготовление медкнижки нашей профессиональной команде требуется не более недели. Со стоимостью желающие смогут ознакомиться воспользовавшись нашим онлайн-калькулятором. Чтобы все графы и поля этого документа были заполнены должным образом, необходимо прохождение детального обследования, которое выполняется на медкомиссии. Профильные медики внимательно изучают состояние соискателя и вносят соответствующие заключения в официальный бланк медкнижки. Чтобы приступить к процедуре оформления необходимо предоставить медкомиссии паспортные данные вместе с фотографическим портретом.

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