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Порядок урегулирования арбитражного спора

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Бизнес — 8 Ноября 2018, 22:21

Арбитражные дела имеют собственную специфику и занимают обособленное положение в процессуальном законодательстве РФ.

Основные направления, по которым актуально обращение в арбитражный суд, основаны на урегулировании экономических разногласий:

  • в гражданских спорах;
  • по хозяйственным вопросам;
  • в пределах административного права;
  • о налоговых вычетах;
  • в контексте корпоративных отношений.

Успешный исход разбирательства в арбитражном суде зависит от квалификации представителя. Форсети предлагает компетентное представительство в арбитражном суде. Компания заботится о своей репутации, поэтому мы гарантируем грамотный подход к делу любой сложности.

В адвокатском отделе Форсети находятся сотрудники, предлагающие юридическую помощь бизнесу в Москве. Мы стараемся держать конкурентоспособную ценовую политику, чтобы стоимость услуг соответствовала запросам обеих сторон.

Порядок урегулирования арбитражного спора

Обращение к адвокату на ранней стадии формирования делопроизводства – залог успешной работы. Именно этот фактор позволит собрать достаточную доказательную базу и сэкономить ресурсы.

Важным фактором вступления в силу арбитражного спора, является его досудебный компонент. В первую очередь, подается претензия стороне ответчика, которому предлагается календарный месяц на ее исполнения. Только по истечению этого срока истец может подать в суд.

Четкого формального обрамления претензия не имеет, однако в ней досудебно устанавливаются все пункты нарушенных прав по закону или двустороннему договору. Кроме того, в ней формулируются конкретные требования, которые истец выдвигает в его сторону и исполнение которых будет запрошено в суде, если претензия не будет удовлетворена.

Правовая поддержка

Если досудебные процедуры не дали результата, истец направляет в суд исковое заявление. Это первый этап сложного арбитражного делопроизводства, который требует профессионального подхода. Верно составленное исковое заявление если не гарантирует победу, то приближает заявителя к ней.

Формулировка исковых требований должна иметь высокую степень юридической грамотности, чтобы предоставить судье полную законную картину дела. Представительство и ведения дела в арбитражных спорах обеспечивает контроль ситуации и оперативное реагирование на аргументы противоположной стороны. Компетентный юрист предвидит возможные сценарии, по которым пойдет следствие.

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