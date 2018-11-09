Купить квартиру и сдать в аренду: правила выгодных сделок





Подарок покупателям и арендодателям от специалистов ИНКОМ-Недвижимость – несколько советов, где и какую квартиру купить для сдачи в аренду, как ее подготовить для прибыльного найма.

Территориальное расположение квартиры для сдачи в аренду

Первый вопрос – где лучше купить квартиру для последующей сдачи ее в аренду? Самой большой популярностью у арендаторов пользуются экономичные объекты в домах недалеко от станции метро. Необходимость поездок до метро наземным транспортом урежет арендную ставку на 5-20% в зависимости от удаленности. Метрополитен сегодня строится хорошими темпами – посмотрите план его развития: можно приобрести квартиру в отдаленном спальном районе, где скоро появится подземка. Такой объект быстро найдет арендаторов.

Какую квартиру купить для сдачи в аренду

Для того чтобы объект был востребован, стоимость сдачи его в аренду не должна быть высокой – выбирайте из экономичных предложений покупки. Ваша задача – получать прибыль от найма в течение долгого срока и при минимальных вложениях, поэтому ищите варианты, не требующие капремонта, желательно в современных домах. К тому же, цена аренды жилья в «хрущевке» ниже на 10%, в «брежневке» – на 5%. Жилплощадь в новостройке также приносит невысокий доход, но, во-первых, это ненадолго (через три года после ввода в эксплуатацию дом перестанет считаться новостройкой), а, во-вторых, можно сдать ее «под ремонт», чтобы жильцы выполнили отделочные работы в счет проживания.

Ремонт и обустройство квартиры для сдачи в аренду

Ремонт: нужно определиться, что вам проще и выгоднее – приобретение ухоженного жилья, вариант с самостоятельным выполнением косметического ремонта или покупка и сдача в аренду «убитой» квартиры. Последняя версия – самая экономичная, но и сдавать в этом случае придется дешевле, со скидкой от 5-10% до 40%, если жилплощадь в непотребном состоянии. Устаревшая обстановка также убавит доходность аренды – примерно на 7%. Поэтому лучше приобрести новую мебель. Главный принцип обустройства квартиры для сдачи в аренду – недорого, но чисто и аккуратно, и чтобы все было в рабочем состоянии.

Как решить все оргвопросы при сдаче квартиры в аренду

Советы, как грамотно подготовить объект к сдаче внаем и определить оптимальную цену аренды, услуги по поиску квартирантов и составлению официального договора найма, профессиональная поддержка юристов и риэлторов в течение всего срока найма – все эти опции для арендодателей совершенно бесплатны в компании ИНКОМ-Недвижимость.