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Финансовые биржи: почему рос биткоин
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Бизнес — 17 Ноября 2018, 14:44
Многие знают, что в Bitcoin можно инвестировать, при соблюдении финансовых рисков и получать доход. А также его можно использовать в качестве торгового актива в трейдинге. Некоторые люди совмещают два этих направления и хорошо зарабатывают в режиме онлайн.
Bitcoin в качестве инвестиций
Чтобы получать инвестиционный доход можно выбрать одно из направлений:
Чтобы зарабатывать, используя собственные вложения и приумножать свои средства необходимо грамотно составлять свой инвестиционный портфель и выбирать соответствующие инструменты. В любом портфеле инвестора должно находиться несколько активов с различными степенями финансового риска.
Распределение инструментов в портфеле должно иметь следующее соотношение:
Важно помнить, что нельзя иметь в портфеле только один какой-либо актив. Все свои средства необходимо обязательно распределять по разным инструментам.
Bitcoin, как и другие виды криптовалюты относится к активам с высокой доходностью и большими финансовыми рисками. Первоначально, в 2009 году, он стоил всего несколько центов, а на сегодняшний день его стоимость значительно увеличилась в несколько десятков раз. Почему рос биткоин? Этот вопрос интересует очень многих инвесторов. Именно за последний год он многократно увеличился в своей цене. Так какие же факторы повлияли на него и вызвали такой бурный рост?
Рост стоимости Bitcoin
Наибольшую выгоду от этого получили инвесторы, которые вложились в него, когда он имел невысокую цену. Для большей наглядности и понимания этого феномена можно рассмотреть следующий пример.
Любой актив инвестиционный или торговый, изначально имеет небольшую цену. Это связано с тем, что люди практически о нем ничего еще не знают, то есть он не пользуется не спросом ни популярностью. Постепенно, по мере его развития, актив начинает заинтересовывать инвесторов. Если просматривать исторические и статистические данные, то именно так происходило с золотом, нефтью, газом и другими инструментами. С развитием соответствующих промышленных ресурсов их стоимость повысилась в цене и стала привлекательной для вкладчиков в качестве инвестиционного актива.
Однако наступает такой момент, когда «товар» становится доступным для всех желающих, причём в неограниченных количествах. То есть, попросту говоря, теряется на него спрос. В результате такой актив постепенно обесценивается и понижается в стоимости.
Это будет происходить до тех пор, пока инвесторы не откажутся от данного актива. Как только это произойдет, и большая часть вкладчиков перестанут ее покупать и начнут продавать, то обесцененный инструмент вновь поднимется в стоимости. Чем меньше его на рынке или больше сложностей, по каким-либо причинам, с покупкой, тем выше становится его цена. Безусловно, кроме спроса и предложение на Bitcoin повлияли и другие факторы.
Для любого актива существует 5 параметров, от которых зависит его стоимость:
Чем выше последний показатель, тем больше его доходность. Поэтому профессионалы и советуют новичкам использовать низко рисковые инструменты, которые приносят небольшую прибыль, но с высокими гарантиями и возможностями получения дохода. Хотя по большому счёту, практически во всех инвестиционных инструментах не существует гарантий.
Bitcoin для торговли на финансовых рынках
В отличие от инвесторов трейдерам совершенно неважно будет ли актив расти или понижаться в цене, так как они могут зарабатывать в любом из этих направлений. Для трейдеров важно, чтобы инструмент пользовался спросом и предложением, имея высокую волатильность. Чем выше будут эти параметры, тем больше и быстрее сможет заработать спекулянт, так как он получает доход на разнице между покупками и продажами.
Для трейдеров стоимость Bitcoin не имеет никакого значения, главнее – чтобы он пользовался спросом и популярностью. Если криптовалюта будет падать в цене, то спекулянт сможет заработать на ее продаже, подниматься – на покупке.
Операции и валютные интервенции ЦБ
Центробанк любого государства постоянно совершает такие операции, которые направлены на внешний курс валюты страны. Поэтому при выборе торгового или инвестиционного актива обязательно необходимо учитывать https://alpari.com/ru/beginner/articles/intro-currency-intervention/ валютные интервенции ЦБ, а также другие показатели и характеристики. Инвестиции – это не только доход и возможности для заработка, но еще и ответственность, а также финансовые риски, которые должен соблюдать сам инвестор. То же самое касается и трейдинга.
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