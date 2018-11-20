Болезни, о которых нужно знать все мамам мальчиков

Еще до достижения половой зрелости многие мальчики становятся объектами серьезных мужских диагнозов. В силу ряда обстоятельств, в том числе и большого количества неполных семей, в которых ребенка воспитывает одна мать, мальчики вырастают с болезнями, незамеченными в детстве. Из-за этого у них могут возникнуть не только скрытые комплексы, но и другие проблемы – например, бесплодие или иные подобные недуги.

Варикоцеле

Гроздьевидное расширение вен семенного канатика, возникающее из-за варикоза. Обычно появляется в подростковом периоде, во время перестройки организма. Заметить невооруженным глазом варикоцеле легче простого, однако возраст ребенка вряд ли позволит матери осуществить это. Поэтому, во избежание проблем в будущем, следует отвести ребенка на консультацию к хирургу или урологу. Уж он-то точно не пропустит данное заболевание.

Лечение варикоцеле осуществляется хирургическим методом. Подробнее об этом и о других болезнях можно узнать, зайдя на сайт израильской клиники https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/varikotsele/. В Первом медицинском центре Тель-Авива лечение варикоцеле осуществляют лучшие профессора и врачи.

Фимоз

Не спешите паниковать, если головка пениса у ребенка не открывается полностью. Как правило, фимоз в детском возрасте не диагностируется. Еще десять-пятнадцать лет назад считалось, что головка члена должна оголяться полностью в любом возрасте. И только относительно недавние исследования доказали, что так называемый «фимоз» самостоятельно излечивается у в возрасте 15-16-ти лет, в связи с мужанием и приобретением необходимой эластичности крайней плотью.

Крипторхизм

Не опускание яичка в мошонку – довольно серьезный повод для обращения к специалистам. У большинства детей родители не замечают проблем, а сами дети не жалуются ни на какие симптомы – нет ни болей, ни неудобства. Яичко может «заблудиться» в паху или в брюшной полости. Долгое пребывание вне мошонки может привести к повреждению яичка температурой, которая выше, чем в мошонке.