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Москва потратит 410 млн. рублей на разгон облаков

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Ноября 2018, 19:59

На сайте http://moscow.initpro.ru/ объявлено о новой закупке «Оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2019 году праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня Города». Срок подачи заявки с 23 ноября по 13 декабря 2018 года. Заказчик – ГКУ Экспертавтодор.
Работы оценены в 410 566 553,28 рублей. Победителю тендера на открытом конкурсе предстоит организация мероприятий по обеспечению благоприятных климатических условий в дни торжественных мероприятий. Финансирование осуществляется из бюджета Москвы.
Исполнитель обязан предоставить следующее:
  • 10 самолетов с практическим потолком не менее 7000 метров, грузоподъемностью 5,0 тонн на полет продолжительностью 4 часа для сброса сыпучих реагентов, в том числе самолет с измерительно-вычислительным комплексом на борту для расчета метеорологических параметров атмосферы и облаков. Обязательное условие – двойной экипаж в самолете с опытом воздействия на облака. Общий планируемый налет самолетов – 117 часов;
  • обеспечить самолеты автоматическим дозаторами и устройствами для отстрела йодистым серебром;
  • обеспечить работы по искусственному регулированию погоды в соответствии с временным регламентом;
  • получить разрешение Росавиации на полеты в московской воздушной зоне;
  • получить разрешение от Минобороны на выделение диапазона радиочастот;
  • получить разрешение из органов Госнадзора;
  • установить на самолетах оборудование спутниковой навигационной системы;
  • заключить договоры на аэронавигационное и аэродромное обслуживание;
  • организовать пункт управления наземным комплексом диспетчеризации;
  • обеспечить своевременное поступление метеорологической информации;
  • застраховать членов экипажей, специалистов и воздушные суда;
  • приобрести реагенты и составить график поставки к месту базирования самолетов;
  • провести контрольный облет;
  • в случае изменения погодных условий внести необходимые изменения, предоставив подтверждающие документы.

Затраты на мероприятия прошлых лет

В 2014 году на мероприятия по организации государственных праздников было выделено 182000000 рублей.
В 2015 году из бюджета столицы выделили 434000000 рублей.
В 2016 году праздники оценили в 346000000 рублей.
В 2017 году власти выделили на празднование мероприятий 293000000 рублей.
В 2018 году разгон облаков обошелся в 400000000 рублей.



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