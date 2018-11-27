27ноября 2018
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Москва потратит 410 млн. рублей на разгон облаков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Ноября 2018, 19:59
На сайте http://moscow.initpro.ru/ объявлено о новой закупке «Оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2019 году праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня Города». Срок подачи заявки с 23 ноября по 13 декабря 2018 года. Заказчик – ГКУ Экспертавтодор.
Работы оценены в 410 566 553,28 рублей. Победителю тендера на открытом конкурсе предстоит организация мероприятий по обеспечению благоприятных климатических условий в дни торжественных мероприятий. Финансирование осуществляется из бюджета Москвы.
Исполнитель обязан предоставить следующее:
Затраты на мероприятия прошлых летВ 2014 году на мероприятия по организации государственных праздников было выделено 182000000 рублей.
В 2015 году из бюджета столицы выделили 434000000 рублей.
В 2016 году праздники оценили в 346000000 рублей.
В 2017 году власти выделили на празднование мероприятий 293000000 рублей.
В 2018 году разгон облаков обошелся в 400000000 рублей.
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