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Конвейерные ленты: разновидности и преимущества

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Бизнес — 27 Ноября 2018, 19:59

Конвейерные ленты

Промышленным рабочим или же бизнесменам, имеющим собственное хозяйство, зачастую нужна техника для перемещения продукции или каких-либо веществ, например, из одного склада в другой. Для этого приобретается конвейер, оснащенный лентой, который способствует оптимизации труда, так как понятно, что использование человеческого ресурса в данном случае — крайне нерационально.

Разновидности

В современном мире огромное количество отраслей производства, в каждой из которых занимаются определенной деятельностью. Перемещение разных продуктов предполагает наличие нескольких типов конвейерных лент для более комфортного процесса работы. Большинство из них можно отнести к группе РТИ (резинотехнические изделия). Рассмотрим некоторые из них:

  • резинотканевые (их удобно использовать для транспортировки кусковых или сыпучих веществ);
  • резинотросовые (они очень плотные и прочные, часто используются в металлургии);
  • пищевые (их свойства никак не влияют на состав продуктов);
  • теплостойкие (применяют для тяжелой промышленности) и др.

Отдельно можно выделить модульные ленты, произведенные из пластика. Они представляют собой разные части, которые можно соединять между собой воедино, тем самым придавая необходимую длину и ширину. Появились во второй половине XX века, что поспособствовало революции в технологии развития конвейеров. Модульные ленты сразу начали внедрять в производство, поскольку показали себя с лучшей стороны и имеют отличные характеристики: стойкость к коррозии, высокую прочность и низкий коэффициент трения, также их можно отремонтировать точечно. Плюсом будет являться и тот факт, что состав пластика может быть разный, соответственно, благодаря некоторым сочетаниям, диапазон рабочих температур увеличится в разы.

Как приобрести?

«Хольцер Флексо» — это проверенная компания, которая производит и поставляет продукцию для организации работ практически во всех отраслях промышленности на протяжении уже более чем 10 лет.

Для того чтобы не ошибиться и приобрести товар надлежащего качества, самым верным способом будет отправка чертежа, макета или фотографии производителю. Преимущество компании «Хольцер Флексо» заключается в том, что она является не только дилером, но и сама производит продукцию, поэтому опытные сотрудники помогут вам сделать правильный выбор. Обратиться к ним можно, например, посетив официальный сайт, по телефону или в офисе. Также менеджеры обладают полной информацией обо всех видах товаров, поэтому купить РТИ и другую продукцию не составит труда!



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