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Цифровая трансформация

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Бизнес — 4 Декабря 2018, 20:25

Невозможно представить, чтобы системы менялись медленнее запросов бизнеса. Ведь в современном мире каждая компания постепенно превращается в ИТ-компанию. Исключением в этом отношении не является и Сбербанк, представляющий собой ИТ-компанию, которая имеет банковскую лицензию. Благодаря цифровой эпохе сегодня меняются и требования к существующим корпоративным приложениям. Поэтому бизнес-среда меняется очень стремительно, чего нельзя сказать о традиционных ИТ-системах. Чтобы достичь успешного развития действующие компании обязаны приступить к цифровой трансформации собственного бизнеса. 

Такой трансформации мешают унаследованные по инерции технологии, а также устаревшие подходы по отношению внедрения цифровых технологий. Многие бизнес-пользователи просто не знают, чего они добиваются. Когда же они приходят к конкретным решениям, оказывается, что они уже устарели. Некоторые из них пользуются классическими подходами, предусматривающие использование BPM- или же ERP-систем в качестве основы будущих бизнес-приложений. Однако подобные решения не могут обеспечить необходимую скорость цифровизации или же гибкости. А это вызывает перегрузку ИТ-отделов, что становится причиной возникновения эмоционального напряжения между техническими специалистами и людьми бизнеса. 

Инновационные платформы для цифровой трансформации бизнеса и разработки бизнес-приложений, должны соответствовать нормам минимального кодирования. Называется подобная концепция Low-code. Именно такой платформой является Comindware, которая используется для широчайшего спектра разных бизнес-приложений. Она полностью соответствует требованиям современной цифровой эпохи, а также концепции Low-code. Платформа имеет гибкую графовую архитектуру и помогает создавать приложения с рекордной скоростью. Она также помогает непосредственно вовлекать в процесс разработки людей бизнеса или же бизнес-аналитиков. 

Платформа обладает пользовательским интерфейсом, который сравним с лучшими онлайн-сервисами. Поэтому она считается идеальным средством по проведению цифровой трансформации любой компании или же организации. Благодаря удобным инструментам по созданию форм, моделированию бизнес-процессов, настройке интерфейса одной лишь мышкой и другим преимуществам такой программный продукт очень прост в пользовании и не требует дополнительных знаний. Кроме всего прочего платформа позволяет создавать графовую базу данных и онтологические модели, позволяющие обеспечить гибкость, темпы разработки, а также возможности анализа, в разы превосходящие реляционные традиционные базы данных. 

С помощью данной платформы можно быстро создавать бизнес-приложения, изменять бизнес-логику цифровых процессов практически "на лету" с помощью бизнес-аналитиков, тесно контактируя с бизнесом. Также их силами можно создавать прототипы пользовательских интерфейсов, привлекать ИТ-специалистов с целью разработки только схем данных, интеграции, а также уникальных интерфейсов пользователей. Кроме этого платформа обладает современным интерфейсом в браузере, поддерживая мобильные устройства разной модификации. Она позволяет размещать данные в облаке, на собственном сервере или же с использованием гибридной схемы

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