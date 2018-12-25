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Сфера применения однофазного стабилизатора

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Бизнес — 25 Декабря 2018, 21:47

За последние годы наблюдается рост потребления электроэнергии в городских квартирах и загородных домах. Причиной становится приобретение техники, обладающей немалой мощностью.

Причиной поломок становятся перепады напряжения, носящие разный временной характер. Нужно обеспечить защиту приборов при помощи стабилизатора напряжения. Однофазные приборы пользуются наибольшим спросом.

Виды стабилизаторов

Задача однофазных моделей стабилизаторов заключается в эффективном регулировании входного напряжения в соответствии с имеющимися характеристиками. Мощность нагрузки может варьироваться в пределах от 0.15 до 30 киловатт. Сегодня существует три основных вида стабилизаторов, отличающихся по принципу работы.

Электромеханическое устройство снабжено двигателем и подвижной частью в виде роликов или щеток. Перепады приведут их в действие и удается быстро привести значения в порядок. Высокая скорость сопровождается плавной регулировкой. Немаловажной особенностью считается маленькая погрешность в пределах 3 процентов.

Электронные устройства относятся к релейному типу. Здесь присутствует от 7 до 36 ступеней. Почти половина работает на повышение, вторая часть на понижение и между ними присутствует пограничная ступень для подачи тока на выход.

Более медленное реле заменяют симисторные или тиристорные ключи. Обеспечивается мгновенное взаимодействие и выдача формы синуса. Значительно увеличен диапазон, варьирующийся от 105 до 300 В. Характерен компактный корпус и бесшумная работа.

Феррорезонансные приборы во время корректировок образуют три магнитных потока. Это помогает справляться с перепадами и выдавать нужные параметры на выходе. Вольтметр отсутствует, поскольку настройка проходит на предприятии и не потребуется самостоятельно заниматься регулировкой.

Сфера применения

Однофазный стабилизатор способен сглаживать регулярные всплески и надежно защитить технику. Потребуется уточнить заранее важную информацию, прежде чем сделать покупку.

В старых многоквартирных домах и дачах долгое время на входе ставилась всего одна фаза. Это повлияло на распространение подобных устройств. Только с годами можно наблюдать одну картину.

В городской черте периодически наблюдается значительное превышение параметров. Скачок вверх губительно сказывается на электронных платах управления, встроенных в множество приборов.

На дачах и коттеджах наблюдается длительная подача тока в пределах от 130 до 180 В. При этом также случаются резкие скачки в часы пик. Современная техника не приспособлена к таким стандартам и просто не сможет работать или сразу сломается.

При подборе стабилизатора нужно обратить внимание на его мощность. Прежние 3 киловатта уже не котируются. В среднем показатели для дачи и квартиры располагаются от 5 до 7 кВт. Они вырастают в новостройках и коттеджах, где стоит специальное оборудование. Здесь наблюдается потребление от 10 до 20 кВт и даже выше.

Однофазные стабилизаторы пригодятся даже при трех фазах на входе. Просто закупаются три прибора и подключаются наиболее ценные модели бытовой техники, нуждающиеся в защит. Обычно это затрагивает котлы, стиральные машины, телеприемники, холодильники и компьютеры.

Наиболее надежно работает гибридный стабилизатор, выпускаемый компанией Энергия. В нем совмещены электромеханическое и релейное устройство, что увеличивает диапазон и сводит погрешность к минимальным величинам.



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