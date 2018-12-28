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Онлайн-магазин КомпьютерМаркет

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Бизнес — 28 Декабря 2018, 20:28

Выбор и приобретение компьютерной техники - задача особенно ответственная. Лучше заказать такую технику у проверенного, надежного продавца, который предоставит гарантию и с пониманием отнесется к вашим нуждам. Именно таким продавцом является крупнейший отечественный онлайн-магазин КомпьютерМаркет, имеющий более чем двадцатилетний опыт в сфере продаж разнообразной компьютерной техники. Сотни высококвалифицированных специалистов онлайн-магазина и более чем семьдесят тыс. товарных позиций - это неполный перечень сотрудничества с КомпьютерМаркет. 

Прямое сотрудничество с брендовыми производителями позволяют продавцу поставлять на отечественный рынок высококачественную технику по наиболее доступной стоимости. Кроме этого интернет-магазин КомпьютерМаркет предлагает потенциальной клиентуре уникальную программу лояльности вместе с отработанной схемой доставки. Если судить по масштабу онлайн-каталога, его можно назвать гипермаркетом. На веб-ресурсе представлено свыше двадцати товарных категорий, по которым распределено десятки тыс. наименований техники. 

Сегодня в КомпьютерМаркет можно заказать разнообразные модели компьютеров, комплектующие, дополнительное оборудование, расходные материалы, оборудование для ведения бизнеса, строительства, садовых работ или же ремонта. Все это можно заказать в виртуальном гипермаркете по наиболее доступной стоимости. Обусловлены низкие цены отказом от услуг посредников. Поэтому в общую стоимость товаров комиссионные не включены. В ассортиментном ряду онлайн-магазина представлена техника таких известнейших мировых брендов, как Apple, Леново, Самсунг, Асус, Бош и многих других. 

Особым интересом среди потребителей пользуется планшет Lenovo Tab 4. Это сравнительно большое и достаточно мощное устройство, диагональ которого составляет десять дюймов. Необходимо отметить необычный дизайн гаджета. Грани и углы Леново Таб 4 едва заметно скруглены, однако оно достаточно комфортно при пользовании. Устройство имеет небольшую толщину, что особо приятно для взгляда. Лицевая сторона гаджета полностью покрыта защитным стеклом. Он не имеет никаких кнопок на своей панели. Они представлены непосредственно на дисплее устройства и являются полностью виртуальными. 

Четвертое поколение Леново Таб снизу оснащен двумя динамиками. Они получились направленными непосредственно на пользователя. Грань имеет треугольную форму. Резиновая заглушка модели скрывает microUSB-порт, слоты для флеш- и сим-карт, а также разъем для наушников. Открыть такую заглушку с легкостью можно пальцами. Эргономичный и хорошо проработанный планшет облегчает пользование им и позволяет выполнять различные задачи. А IPS-матрица, которым оснащен дисплей гаджета, обеспечивает отличную цветоподачу. Яркость регулируется вручную, пока владелец не достигнет комфортного для просмотра изображения с учетом окружающего его освещения.

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