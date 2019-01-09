Прокат авто в Лиссабоне

Путешествовать по португальской столице на арендованном авто значительно удобнее и практичное, чем передвижение общественным транспортом. Забронировать или же арендовать модель подходящего вам класса можно сейчас в онлайн-режиме. Предварительное бронирование позволит вам избежать проблем и хлопот. После прилета в лиссабонский аэропорт машина будет вас ожидать непосредственно перед входом. Поэтому вам не придется тратить время на походы в разные прокатные компании, заполнение всякой документации или же на иные формальности.

Наш веб-сервис carscombined.com в Лиссабоне предлагает желающим предварительный выбор понравившейся модели авто и моментальное оформление заявки на бронь. Персональный автотранспорт поможет путешественникам легко осмотреть все достопримечательности португальской столицы, объехать все его районы в минимальные сроки. Кроме этого взятое в прокат авто позволит посетителям города самостоятельно спланировать маршрут, ездить с комфортом, а также осмотреть места, которые вас заинтересуют в пути. Однако прежде необходимо внимательно ознакомиться с ПДД, которые действуют в Португалии. Это позволит вам избежать проблем с законом и штрафов, которые здесь достаточно высокие.

Предложения по прокату авто, собранные на нашем веб-ресурсе, отличаются доступными тарифами. Путешественникам, планирующим поездку в Лиссабон придется лишь выбрать подходящую прокатную компанию и модель авто. В этом деле вам поможет наш алгоритм поиска. У посетителей CarsCombined имеется возможность искать авто в Лиссабоне по марке, модели, классу и датам. Для этого достаточно заполнение всех полей онлайн-формы поиска. Спустя секунды система выдаст автоматически все доступные и подходящие под ваш запрос варианты.

Места парковок в Лиссабоне могут быть муниципальными или же частными. Средняя стоимость часа парковки в португальской столице составляет 1,2 евро. Поэтому лучше взять место на целые сутки, что обойдется вам чуть более пяти евро. Есть в Лиссабоне и абсолютно бесплатные парковки. Стоимость литра топлива здесь достигает 1,8 евро, что дороже по сравнению с российскими ценами. Посетители CarsCombined могут воспользоваться услугами проверенных и надежных прокатных компаний, а также специальными скидками и тарифами, которые они предлагают. В случае расплаты кредитными карточками, комиссия за арендные услуги не взимается. Если же появится такая необходимость, можно бесплатно отменить заказ в течение суток до начала действия арендного договора.