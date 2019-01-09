09
января 2019
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Прокат авто в Лиссабоне

Прокат авто в Лиссабоне

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 9 Января 2019, 16:44

Путешествовать по португальской столице на арендованном авто значительно удобнее и практичное, чем передвижение общественным транспортом. Забронировать или же арендовать модель подходящего вам класса можно сейчас в онлайн-режиме. Предварительное бронирование позволит вам избежать проблем и хлопот. После прилета в лиссабонский аэропорт машина будет вас ожидать непосредственно перед входом. Поэтому вам не придется тратить время на походы в разные прокатные компании, заполнение всякой документации или же на иные формальности. 

Наш веб-сервис carscombined.com в Лиссабоне предлагает желающим предварительный выбор понравившейся модели авто и моментальное оформление заявки на бронь. Персональный автотранспорт поможет путешественникам легко осмотреть все достопримечательности португальской столицы, объехать все его районы в минимальные сроки. Кроме этого взятое в прокат авто позволит посетителям города самостоятельно спланировать маршрут, ездить с комфортом, а также осмотреть места, которые вас заинтересуют в пути. Однако прежде необходимо внимательно ознакомиться с ПДД, которые действуют в Португалии. Это позволит вам избежать проблем с законом и штрафов, которые здесь достаточно высокие. 

Предложения по прокату авто, собранные на нашем веб-ресурсе, отличаются доступными тарифами. Путешественникам, планирующим поездку в Лиссабон придется лишь выбрать подходящую прокатную компанию и модель авто. В этом деле вам поможет наш алгоритм поиска. У посетителей CarsCombined имеется возможность искать авто в Лиссабоне по марке, модели, классу и датам. Для этого достаточно заполнение всех полей онлайн-формы поиска. Спустя секунды система выдаст автоматически все доступные и подходящие под ваш запрос варианты. 

Места парковок в Лиссабоне могут быть муниципальными или же частными. Средняя стоимость часа парковки в португальской столице составляет 1,2 евро. Поэтому лучше взять место на целые сутки, что обойдется вам чуть более пяти евро. Есть в Лиссабоне и абсолютно бесплатные парковки. Стоимость литра топлива здесь достигает 1,8 евро, что дороже по сравнению с российскими ценами. Посетители CarsCombined могут воспользоваться услугами проверенных и надежных прокатных компаний, а также специальными скидками и тарифами, которые они предлагают. В случае расплаты кредитными карточками, комиссия за арендные услуги не взимается. Если же появится такая необходимость, можно бесплатно отменить заказ в течение суток до начала действия арендного договора.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  марафон  Маяк  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -10 -12
ночью -10 -12 утром -8 -10
Котировки
USD ЦБ РФ 69,4706 -0.0512
EUR ЦБ РФ 79,4605 -0.1976

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp