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Особенности проверки академических текстов на плагиат

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Бизнес — 9 Января 2019, 21:15

Любая академическая работа обязательно проходит проверку на наличие плагиата. В мире открытого доступа к интернету без нее просто невозможно защитить интеллектуальную собственность. Каждый студент в процессе подготовки к защите сталкивается с вопросом уникальности написанного текста.

Как же проводится такой анализ? Как успешно его пройти и защитить свой проект на хорошую оценку?


проверка текста на уникальность

Как проводится проверка работы на плагиат?

После завершения работы автор отправляет текст на проверку специальной комиссии. Практически во всех современных вузах используется система Антиплагиат.ВУЗ, которая разработана специально для использования в высших учебных заведениях. Детальнее о ней можно узнать на сайте antiplagius.ru/antiplagiat-vuz.html.

Итак, анализ текста в вузе проводится с учетом таких источников:

  • все открытые источники из интернета;
  • документы государственных библиотек;
  • все работы прошлых лет студентов вузов, которые подключены к системе Антиплагиат.ВУЗ;
  • печатные академические источники – статьи, монографии, материалы конференций, вестники и т.д.;
  • архивы электронных библиотек.

Программа в автоматическом режиме определяет все совпадения в тексте, а потом начинает их сортировку. Если в текстовом полотне есть цитаты, и они оформлены согласно всем требованиям ГОСТа, программа переносит их в список «белых» источников. Они не будут сказываться на результате определения уникальности.

Все заимствования отправляются в список «черных» источников. Каждое совпадение влияет на процент уникальности. Чем больше заимствованных фрагментов, тем ниже этот процент. Чтобы пройти дальше, работа должна перешагнуть установленный порог. Обычно в вузах он составляет от 80 до 90 процентов.

Окончательное решение по оценке принимает уже приемная комиссия. Преподаватели решают, допускать ли работу к защите и готов ли студент отвечать на вопросы по ней. В итоге, результат антиплагиат-проверки очень сильно влияет на итоговую отметку.


проверка текста на уникальность

Особенности подготовки работы к анализу

Перед тем как отправлять документ на анализ в вуз, стоит внимательно перечитать весь текст и убрать из него шаблонные фразы, научные клише и распространенные высказывания. Узнать приблизительный процент уникальности можно при помощи интернет-сервисов, которые функционируют бесплатно.

Программы-антиплагиаты находят неуникальные части, которые можно легко переписать или вовсе удалить. Если же достигнуть необходимого результата не получается, всегда можно обратится к сервису антиплагиат-киллер, который обработает текст автоматически.



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