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Офисный переезд от профессионалов компании «Переезд»

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Бизнес — 30 Января 2019, 20:52

Организация «Переезд» занимается оказанием услуг по выполнению офисного переезда в Москве и регионе, имеет репутацию профессионального помощника. В штате фирмы работают водители, грузчики, такелажники с большим опытом работы, выполняющие значительный набор услуг в оперативные сроки. Заказчики получают быструю транспортировку офисного оборудования, техники и мебели с сопутствующими работами.

Компания имеет существенный профессиональный опыт, совершенствует технологии выполнения переездов, обновляет современные грузовые автомобили для выполнения транспортировки и соответствия пожеланиям заказчиков. Также имеются инструменты для погрузки и разгрузки, упаковки грузов в надежные материалы, уборки мусора. Специалисты обеспечивают персональный подход с учетом индивидуальных требований.

Почему стоит сотрудничать с компанией

Работники организации гарантируют тщательно продуманный переезд, выполняют работы на базе принципов профессионализма и индивидуального подхода. Офисная техника, оборудование и хрупкие вещи перевозятся с выполнением стандартов безопасности.

Плюсы заказа транспортных и грузовых услуг в компании:

  • грузчики выполняют работы даже на выходных и в праздничные дни;
  • гарантия доставки грузов в целости и сохранности, соблюдение сроков перевозки;
  • благодаря наличию современного транспорта, штату опытных работников предлагаются приемлемые цены;
  • контроль всех этапов перевозки, качества материалов для упаковки;
  • оплачиваются услуги только после завершения.

Клиенты могут офисный переезд заказать с условием оперативности выполнения на базе официального двустороннего договора. В комплекс работ включаются перевозка, услуги сотрудников по сборке-разборке, упаковке, такелажным работам.

Комплекс работ для клиентов

Компания предлагает профессиональные услуги, позволяющие быстро выполнить перевозку офисной мебели и техники. Транспорт подбирается в зависимости от габаритов и объема вещей. Постоянно расширяется перечень услуг, обновляется автопарк, предлагаются выгодные цены на работы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для клиентов. Имеется все необходимое для предоставления комплекса услуг:

  • парк грузовых автомобилей с продуманной конфигурацией для грузоперевозок;
  • опытные грузчики и такелажники;
  • качественная техника и инструменты, упаковочные материалы;
  • выезд сотрудника для расчета размеров и объема перевозимых вещей.

Грузчики выполняют уборку мусора после разгрузки и переноса мебели, техники в новое помещение. Благодаря клиентоориентированному подходу клиенты получают оперативный переезд по невысокой цене.



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