Армия не для всех - перечень болезней





Призывная кампания предполагает не только непосредственно отправку призывников в воинские части, в места службы, но и определение их возможности исполнять воинские обязанности. Молодые люди, получив повестку, направляются на прохождение медосвидетельствования комиссией, состоящей из специалистов-медиков. Врачи осматривают парней, изучают предоставленную документацию, подтверждающую наличие определенной патологии. Однако наличие у призывника заболевания, при котором служить не представляется возможным, вовсе не означает, что будет получено освобождение. И причин тому множество.

Что надо изучить, при решении вопроса?

Вряд ли удастся найти полностью здорового мужчину. У многих парней молодого возраста присутствуют разные патологии. Степень проявления и опасность для здоровья у них разная. А поэтому далеко не все могут рассчитывать на освобождение. Да и сами представители военкоматов, имея план призыва, вряд ли будут желать дать непризывную категорию любому желающему, даже если есть на то законные основания.

Прежде чем включаться в призывную кампанию, мужчине целесообразно изучить Постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. Именно этим документом было утверждено «Положение о военно-врачебной экспертизе». А в нем уже можно обнаружить очень важный документ — Расписание болезней, содержащее полный список заболеваний, наличие которых у призывника станет основанием для освобождения от призыва или оформления отсрочки. Отдельные патологии могут предполагать полное освобождение, а другие — временное для завершения лечения. А есть и болезни, которые исключают лишь службу в отдельных родах войск, но при этом призыв не отменяют.

Есть и еще одна проблема — перечень заболеваний чрезмерно широк, в нем содержатся виды, подвиды, разновидности болезней. Тем более он часто обновляется. Поэтому без квалифицированной медицинской и юридической помощи обойтись призывнику и его родителям очень сложно.

Список состояний, с которыми служить не придется.

Таких патологий достаточно много. Среди них особо часто встречаются случаи с диагностированными и подтвержденными диагнозами:

заболеваний опорно-двигательного аппарата, например, в форме сколиоза 2 степени, плоскостопия, артроза;

болезни системы зрения – наличие катаракты, отслоения сетчатки, глаукомы;

патологий сердца и сосудистой системы – диагностирование гипертонии, пороков сердца, ИБС и т.д.;

нарушений функции слуха – отита в хроническом течении, глухоты в полном объеме;

болезней ЖКТ в виде грыж, панкреатита, желчнокаменной болезни;

расстройств в мочеполовой системе, например, энуреза, мочекаменной болезни.

В качестве законных оснований на то, чтобы не быть призванным в армию, может быть принят сахарный диабет, ожирение в высокой степени, расстройства психики. И таких болезней много, они разнообразны, а право на непризывную категорию зависит от степени функциональных расстройств.