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Как выбрать склад в аренду?

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Бизнес — 30 Января 2019, 21:42


снять склад в аренду st-mashservis.ru

С поиском склада для хранения товаров сталкиваются все предприниматели, чей бизнес, основанный на производстве, продаже товара, оказания услуг. Первым делом надо определиться со своими предпочтениями и условиями. Также можно обратиться за помощью к специалистам, которые быстро подберут несколько вариантов, на основании ваших требования. Арендовать складское помещение в Московской области по очень выгодным ценам напрямую у собственника можно тут.

На что стоит обратить внимание при аренде помещения?

Учитывая специфику бизнеса, вида товара, назначения помещения, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Безопасность. Помещение должно быть защищено от доступа посторонних лиц, внешних воздействий окружающей среды (дождя, снега).
  2. Пожарная безопасность. Сооружение должно полностью соответствовать пожарным правилам, нормам. Если будет производиться проверка соответствующими органами, вашу деятельность могут прекратить до момента устранения несоответствий.
  3. Режим хранения. Если товары должны храниться при определённой температуре, то в месте хранения должен постоянно поддерживаться данный режим.
  4. Месторасположение. Помещение для хранения продукции, оборудования лучше подбирать с учётом возможности подъезда к нему грузового, легкового транспорта. Также необходимо учитывать удалённость от главного офиса компании.

Кроме этого, перед заключением договора аренды проверьте, отвечает ли здание всем необходимым характеристикам:

Размер. Заблаговременно просчитайте площадь необходимую под хранение продукции. Если он крупногабаритный, то немаловажным фактором будет размер ворот.

Транспортные возможности. Удалённость от основных путей транспортного сообщения доставит вам больше хлопот, проблем.

Тип товаров. Некоторые виды продукции нуждаются в особенных условиях хранения, производства. Они указаны в нормативных актах, учитывая их необходимо подбирать склад.

Общее техническое состояние. Склад должен быть удовлетворительного состояния, ему не должен требоваться ремонт.

Наличие дополнительного оборудования. Для удобного пользования отдавать предпочтение лучше тем складам, которые имеют различные полки, стеллажи, технику.

Отсутствие насекомых, животных. Обязательно уточните, нет ли грызунов, насекомых. Они могут повредить упаковку, испортить продукцию. Также необходимо запросить у арендодателя документы о проведении работ, связанных с профилактическими мерами по уничтожению животных.

Материалы строения. Перед совершением сделки уточните, из каких строительных материалов сделана постройка. Стены, полы, крыша должны быть в хорошем состоянии. Кроме этого, у любого склада должна быть функционирующая система вентиляции.

Арендная плата. Заключая договор внимательно прочитайте пункты, прописывающие условия оплаты за аренду склада. Выбирать помещение лучше такое, где цена, качество имеют идеальное соотношение. Имейте ввиду, добротные новые сооружения, имеющие очень низкую стоимость, часто имеют иные проблемами, связанные с нарушениями техники безопасности.

Выбрать хороший склад для своей продукции не так уж сложно. Достаточно обратить внимание на некоторые особенности, найти добросовестного партнёра, который на выгодных условиях предоставит вашему бизнесу помещение.



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